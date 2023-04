Principio di incendio negli spogliatoi prima di Empoli-Lecce, slitta il calcio d'inizio: l'ipotesi del foglio

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Problemi prima del calcio d’inizio di Empoli-Lecce, partita del posticipio di serie A in programma per le 18.30 di lunedì 3 aprile 2023, a causa di un principio di incendio scaturito negli spogliatoi dello stadio.

Incendio negli spogliatoi dello stadio Castellani

Stando a quanto riportano quotidiani sportivi come la Gazzetta dello Sport, il pomeriggio di calcio a Empoli è iniziato nel più surreale dei modi. Mentre il Lecce era già in campo in divisa da gioco, l’Empoli è rimasto bloccato in ciabatte.

Pare infatti che all’interno dello spogliatoio della squadra di Paolo Zanetti sia iniziato un principio di incendio: ancora al vaglio le cause, ma secondo il giornalista di DAZN Giovanni Barsotti potrebbe essere stato dovuto ad un cortocircuito.

Lo stadio Carlo Castellani di Empoli, inaugurato nel 1965

Lo stesso ha anche aggiunto un’altra ipotesi per spiegare quanto accaduto: “Principio di incendio nello spogliatoio dell’Empoli, pare per un foglio. Vigili del fuoco all’opera, squadre nel tunnel in borghese” ha scritto.

Le fiamme, riferisce la giornalista Sara Meini sul suo profilo Twitter, “arrivavano dal contro-soffitto” e sono state subito spente con l’estintore. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco.

Posticipata la partita Empoli-Lecce di Serie A

L’accaduto ha creato scompiglio prima della partita: è stato chiaro da subito che il calcio d’inizio programmato alle 18.30 non sarebbe avvenuto e a quel punto si sono iniziate a vagliare alcune alternative.

Tra il posticipo di 15 minuti al rinvio della partita ad un altro giorno, alla fine la Lega ha scelto una via di mezzo e fissato l’inizio di Empoli-Lecce alle 19.30, un’ora dopo il previsto.

Incendi allo stadio: il disastro di Bradford nel 1985

La vicenda dello stadio Castellani di Empoli si è conclusa fortunatamente senza feriti o gravi problemi, ma non per questo è stata presa sottogamba. Tra i motivi ci sono alcuni casi storici che hanno fatto alzare il livello di guarda in materia di sicurezza negli stadio.

Sul fronte incendi, è passato tristemente alla storia il disastro di Bradford, avvenuto l’11 maggio 1985 al Valley Parade del paese nel West Yorkshire, in Inghilterra. Quel giorno, 56 persone morirono e altre 265 rimasero ferite.

Dopo 40 minuti dall’inizio della partita tra Bradford City e Lincoln City, forse a causa di una sigaretta si avviò un incendio nei pressi del settore G. La polizia iniziò l’evacuazione, ma la tribuna composta di materiali infiammabili prese rapidamente fuoco. Le fiamme fecero anche crollare il tetto dello stadio.