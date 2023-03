Lo chef Antonino Cannavacciuolo insultato allo stadio durante Torino-Napoli per il suo peso: la reazione

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Anche Antonino Cannavacciuolo è rimasto rapito dal fantastico Napoli di Luciano Spalletti, capace di vincere 4-0 a Torino e allungare sempre di più verso lo scudetto. Ad assistere al match dell’Olimpico Grande Torino c’era anche lo chef stellato che però, nonostante il pubblico della tv lo ami e acclami, non è stato accolto in maniera positiva dai tifosi granata.

Cannavacciuolo insultato durante Torino-Napoli

Sugli spalti ad assistere al match tra i suoi azzurri e i granata, lo chef Antonino Cannavacciuolo è stato preso di mira dai tifosi di casa. Dai settori sottostanti al suo, infatti, si sono levati cori e insulti pesanti, con la scena che è stato catturata da diversi tifosi che hanno poi pubblicato sul web il video.

Da “ciccione” a “cuoco di merda“, diverse sono state le ingiurie rivolte in sua direzione, con Cannavacciuolo che si è mostrato colpito dai cori dei tifosi del Torino, città che ospita uno dei suoi tre locali piemontesi (Villa Crespi a Orta San Giulio in provincia di Novara, Cannavacciuolo Café & Bistrot a Novara e Bistrot Cannavacciuolo a Torino).

Fonte foto: Ansa

La reazione di Cannavacciuolo

Non si è fatta attendere la reazione dello chef, che all’ennesimo insulto ricevuto ha risposto ai tifosi. Come si vede in un video che è diventato virale sui social, Cannavacciuolo si è mostrato contrariato e ha fatto dei segni ai tifosi maleducati.

“Venite qua, sì voi” si legge dal labiale dello chef, che agita la mano in direzione di alcuni tifosi sotto il suo settore. Accanto a lui, visibilmente colpita dall’accaduto, la moglie e la famiglia.

Allo stadio per la festa del papà

Il match tra Torino e Napoli, vinto nettamente per 4-0 dai partenopei, è stato di certo il miglior modo per Cannavacciuolo per festeggiare la festa del papà. Infatti lo chef, come si vede sui social, era allo stadio con la moglie e le figlie.

Sembra che sia stata proprio una delle figlie a fargli una sorpresa, portandolo allo stadio a vedere il Napoli di Luciano Spalletti che, ancora una volta, ha strabiliato e vinto una gara importantissima in ottica scudetto. Peccato però per quanto successo sugli spalti, con Cannavacciuolo che è andato via dall’Olimpico Grande Torino con un sorriso dolceamaro.

Le reazioni sui social

In difesa dello chef si è mosso il popolo del web, con molti utenti che si sono schierati dalla parte di Cannavacciuolo. In diversi, infatti, hanno definito ignobili i cori contro il cuoco, soprattutto se subiti con la famiglia al proprio fianco.

L’episodio è stato commentato anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli: “Certi imbecilli infestano gli stadi ed i luoghi pubblici. Sarebbe tempo di una profonda ‘disinfestazione'”.