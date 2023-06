Principe Harry testimone in Tribunale a Londra contro la stampa inglese: cos'ha detto il figlio di Carlo III

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Il principe Harry va all’attacco: dopo aver mancato l’udienza di ieri, oggi martedì 6 giugno 2023 il secondogenito di Re Carlo III si è presentato in tribunale per testimoniare nella causa intentata contro una buona parte di stampa inglese, sferrando duri attacchi che richiamano la vicenda di sua madre Diana Spencer.

Il processo contro il Mirror Group Newspapers

In corso ormai da qualche tempo, la causa riguarda le presunte intercettazioni illegali che il Mirror Group Newspapers – che comprende i giornali Mirror, Daily Mirror, Sunday Mirror e The People – avrebbe raccolto ai danni del duca di Sussex tra il 1995 e il 2011.

Il principe Harry era già stato a Londra lo scorso marzo per una separata azione legale nei confronti dell’editore del Mail, ma in quel caso non aveva testimoniato. L’udienza di oggi segna la prima apparizione in tribunale come teste di un membro della famiglia reale britannica dal 1890. In quel caso fu Edoardo VII a salire sul banco dei testimoni in un processo per diffamazione.

Era atteso per la verità già nella giornata di ieri, ma è arrivato in ritardo dalla California perché stava festeggiando il compleanno della figlia Lilibet. Sia giudici che avvocati della difesa non hanno preso bene la cosa, ma nella giornata di oggi a catalizzare l’attenzione sono le dichiarazioni del principe.

Cosa ha detto il principe Harry in tribunale

Nella sua testimonianza, ha puntato il dito contro la stampa inglese che si sarebbe intromessa in tutta la sua vita. È tornato infatti sulla pressione mediatica che sarebbe costata la vita alla madre, la principessa Diana, e affermato che lui e la famiglia sono stati anche hackerati.

Ha poi accusato la stampa per la fine della sua relazione con l’ex fidanzata Chelsy Davey, sostenendo che per colpa dei paparazzi e affini lei non avrebbe deciso di fare un passo indietro: “Ha preso la decisione che una vita reale non era per lei, il che è stato incredibilmente sconvolgente per me in quel momento” ha detto.

Ha anche aggiunto un’altra frase molto forte: “Quanto sangue ancora dovrà essere versato prima di fermare questa follia” avrebbe detto secondo quanto riportano le fonti estere. Il principe ribelle ha affrontato il controesame degli avvocati difensori del Mirror, spiegando cosa intendesse dire in una deposizione in cui accusava i giornalisti di avere le dita sporche di sangue.

Le voci sul divorzio dalla moglie Meghan Markle

In questo periodo Harry è al centro dell’attenzione anche per altri rumor sulla sua vita privata. GB News, nei giorni scorsi, ha sostenuto che il membro reale sarebbe sul punto di divorziare dalla consorte Meghan Markle. In particolare è stato detto che Harry avrebbe già contattato un legale divorzista e che non dormirebbe più nella stessa casa.

Non è la prima volta che emergono tali voci. Fino ad ora si sono rivelate infondate visto che Harry e l’attrice americana sono ancora una coppia a tutti gli effetti. Di recente, tra l’altro, sono stati coinvolti assieme in un incidente stradale uscendone illesi.