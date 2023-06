Il principe Harry non si presenta in tribunale per il processo: arrivato tardi per il compleanno della figlia

Slitta a martedì 6 giugno l’arrivo del principe Harry nell’aula del tribunale di Londra dove dovrà testimoniare al processo contro il Daily Mirror. La testa è accusata di aver usato mezzi illeciti, anche le intercettazioni di messaggi telefonici, per carpire informazioni su di lui ed altre ‘celebrities’.

Il motivo della mancata presenza di Harry

Il suo legale David Sherbone ha comunicato all’inizio dell’udienza del 5 giugno che Harry è giunto solo ieri notte da Los Angeles per poter festeggiare il secondo compleanno della figlia Lilibet.

La sorpresa del giudice

Il giudice Francourt si è detto “un po’ sorpreso” dal fatto che il principe non sia stato presente in aula il 5 giugno, dal momento che erano state date indicazioni precise affinché il teste fosse disponibile già dal giorno prima della propria deposizione, prevista per martedì, nel caso ci fosse stato il tempo di iniziarla già lunedì.

L’avvocato del gruppo Mirror, Andrew Green, si è detto a sua volta “molto risentito” per la mancata apparizione del principe, spiegando che tale situazione rischia di “far perdere tempo” al processo.

In quella che sarà la prima apparizione in tribunale in 130 anni di un membro della famiglia reale, Harry testimonierà nel processo che lui, ed altre decine di ‘celebrities’, hanno deciso di intentare ai tabloid del gruppo per le intercettazioni illegali.

Harry sta divorziando?

Nel frattempo non si placano i rumors sulla vita privata del principe. GB News, nei giorni scorsi, ha sostenuto che il membro reale sarebbe sul punto di divorziare dalla consorte Meghan Markle. In particolare è stato detto che Harry avrebbe già contattato un legale divorzista e che non dormirebbe più sotto lo stesso tetto della moglie.

Non è la prima volta che emergono tali voci d’oltremanica. Fino ad ora si sono rivelate infondate visto che Harry e l’attrice americana sono ancora una coppia a tutti gli effetti. Di recente, tra l’altro, sono stati coinvolti assieme in un incidente stradale uscendone illesi.