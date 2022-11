Presidenza museo Maxxi, Giovanna Melandri verso l'addio: Alessandro Giuli il favorito per sostituirla

Il giornalista di Libero Alessandro Giuli potrebbe presto diventare il nuovo presidente della Fondazione Maxxi, l’ente che gestisce il Museo nazionale delle Arti del XXI secolo con sede a Roma. Andrebbe a sostituire l’ex ministro Giovanna Melandri.

Cambio al vertice del museo

Giovanna Melandri, già ministro per i beni e le attività culturali nei Governi D’Alema I, II e Amato II e ministro senza portafoglio con delega allo Sport nel governo Prodi II, era stata nominata nell’ottobre del 2012 presidente della Fondazione Maxxi.

Ora, secondo un’indiscrezione riportata da Tpi, il giornalista Alessandro Giuli potrebbe andare a sostituirla.

Chi è il successore di Melandri

Giuli, editorialista e ospite in molti talk televisivi, viene descritto come vicino al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al ministro della Cultura, l’ex direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano.

Al momento il giornalista di Libero ha preferito non commentare l’indiscrezione circolata nelle ultime ore. Nessun commento nemmeno da parte dell’ex ministro Giovanna Melandri, che verrebbe così sostituita dopo 10 anni al vertice della Fondazione Maxxi.

Cos’è il Maxxi

La storia del Maxxi inizia nell’autunno del 1997 quando l’allora Ministero per i beni culturali ottiene dal Ministero della Difesa la cessione di un’ampia area nel quartiere Flaminio di Roma, occupata da officine e padiglioni della ex Caserma Montello, in disuso da tempo.

Fonte foto: ANSA Il giornalista Alessandro Giuli, papabile successore di Melandri alla guida del Maxxi

L’obiettivo era quello di creare un nuovo polo museale nazionale dedicato alle arti contemporanee per la cui progettazione, nel 1998, viene bandito un concorso internazionale di idee.

Scelto tra 273 candidature provenienti da tutto il mondo, a vincere è il progetto dell’architetto anglo-irachena Zaha Hadid.

Oggi è uno dei musei più importanti al mondo dedicati all’arte contemporanea.