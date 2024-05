Alla scoperta di Klotho, la proteina che frena l'invecchiamento e migliora le facoltà cognitive: cosa è

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Una proteina in grado di regolare longevità e metabolismo. Esiste e si chiama Klotho, come la più giovane delle 3 Moire della mitologia greca (le figlie di Zeus), quella che filava l’ordito della vita. Diversi studi dimostrano che la proteina transmembrana consente di controllare la sensibilità delle cellule all’insulina, venendo coinvolta anche nel processo di invecchiamento.

Gli studi su Klotho, la proteina legata all’invecchiamento

Uno studio pubblicato su Nature ha dimostrato che anche una dose bassa di Klotho è in grado di migliorare le funzioni cognitive nelle scimmie anziane.

Secondo i ricercatori, “il rifornimento di Klotho potrebbe rivelarsi terapeutico anche negli esseri umani che invecchiano”.

Fonte foto: GettyImages Alcune ricerche hanno mostrato che anche una variante di topi priva di questa proteina è invecchiata più velocemente, accusando anche malattie cardiovascolari

Come riportato da Sky TG24, la concentrazione della proteina nel sangue si ridurrebbe man mano con l’avanzare dell’età. Per questo, spiegano i ricercatori, è importante controllarne i livelli per migliorare la qualità della vita.

Altri studi confermano come una variante di topi priva di questa proteina sia invecchiata più velocemente, accusando malattie cardiovascolari e degenerazioni degli organi. Viceversa, livelli maggiori di Klotho nel sangue hanno migliorato e prolungato la vita delle creature.

La funzione antinfiammatoria

Il neuroendocrinologo Ascanio Polimeni, intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato che il Klotho è un marker attendibile molto legato allo stile di vita.

“Chi è stressato, obeso, chi mangia e dorme male, chi non pratica attività fisica ha più facilmente livelli depressi di questa proteina, al contrario di chi ha uno stile di vita migliore”.

La scienza ipotizza che una delle sue funzioni principali potrebbe essere quella di agire come proteina antinfiammatoria, ruolo fondamentale in termini di controllo delle risposte infiammatorie nocive collegate all’invecchiamento e alle malattie neurodegenerative.

La proteina in fase di sperimentazione

La proteina Klotho è tutt’ora in fase di sperimentazione e non può essere somministrata agli esseri umani.

È tuttavia possibile stimolarne il rilascio naturale. Per farlo, gli esperi consigliano di seguire uno stile di vita sano, fare attività fisica, diminuire l’apporto calorico giornaliero e monitorare sonno e stress.

Il caso Bryan Johnson

Bryan Johnson, il miliardario statunitense di 44 anni divenuto noto per aver abbassato la sua età fisica a 21 anni, conosce bene le proprietà di questa proteina.

Il segreto della sua routine anti-invecchiamento, infatti, ruoterebbe attorno al tenere alto il suo indice di Alpha Klotho nel sangue.