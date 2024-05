Tragico incidente a Corropoli vicino Teramo: auto si schianta contro un albero sulla statale, morto un 58enne

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Ennesima tragedia sulle strade dell’Abruzzo. Nel pomeriggio di oggi, sabato 4 maggio, un violento incidente lungo la statale “Vibrata” a Corropoli, in provincia di Teramo, ha provocato un morto. La vittima, un uomo di 58 anni, si è schiantato contro un albero mentre era alla guida della sua auto.

L’incidente lungo la strada statale 259 a Corropoli (Teramo)

L’episodio è avvenuto lungo la strada statale 259 “Vibrata” a Corropoli, nel teramano.

Il sinistro ha coinvolto un veicolo con alla guida un 58enne. Il mezzo è andato a schiantarsi contro un albero, provocando la morte del conducente.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’incidente si è verificato lungo la strada statale 259 a Corropoli, in provincia di Teramo

Inutile l’intervento dei soccorritori che hanno a provato a rianimare l’individuo, purtroppo deceduto sul colpo.

Non è chiara la dinamica esatta di quanto avvenuto.

La strada chiusa in entrambe le direzioni

Sul posto sono arrivate le squadre Anas, le forze dell’ordine e il 118, per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Agli automobilisti in transito sono stati garantiti percorsi alternativi, grazie alle indicazioni date sul posto.

La strada statale è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 7,100, come comunicato dall’Anas.

Un altro tragico incidente a Luino vicino Varese

Un morto e quattro feriti è invece il bilancio di un altro incidente verificatosi – sempre nel pomeriggio sabato 4 maggio – a Luino, comune sulla sponda orientale del Lago Maggiore in provincia di Varese.

Lo scontro, avvenuto nei pressi della diga di Creva, una frazione di Luino, ha avuto luogo sulla Provinciale SP61 che collega il comune a Cremenaga.