Alluvione in Brasile causa decine di morti e gravi danni: il video del ponte ribaltato dal fiume in piena

Sono almeno una cinquantina i morti in Brasile per l’alluvione che ha colpito il sud del Paese. Le forti piogge hanno causato inondazioni catastrofiche nello stato del Rio Grande do Sul. Ingenti i danni, mentre i dispersi sono al momento almeno 60.

Alluvione in Brasile: morti e devastazione

Dalla fine di aprile il sud del Brasile viene flagellato da piogge battenti che hanno portato alluvioni, morti e devastazioni nel territorio di 65 comuni.

Sono migliaia le persone che sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Oltre alla pioggia, il territorio è stato battuto anche da venti estremi che hanno causato danni ai tetti degli edifici e il crollo di alberi. Numerose le frane e le interruzioni nella fornitura di energia elettrica.

Sono almeno 15.000 gli sfollati e 500.000 le persone senza senza acqua ed elettricità nello stato del Rio Grande do Sul. In diverse zone le acque sono state contaminate dalla presenza di cadaveri di animali e ora si teme l’insorgere di epidemie. Nelle zone alluvionate è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha visitato la regione promettendo aiuto da parte del governo. Il governatore Eduardo Leite ha parlato del “peggiore disastro climatico” mai visto nelle aree colpite.

I tg locali mostrano le immagini di centinaia di persone che cercano salvezza salendo sul tetto di casa. La regione è stata raggiunta da un contingente di oltre 600 soldati che hanno lo scopo di aiutare nelle operazioni di soccorso e di distribuire cibo e acqua potabile alla popolazione stremata.

Ponte ribaltato dall’inondazione

È diventato virale il video di un fiume che si ingrossa tanto da scardinare e ribaltare un ponte autostradale tra la Base Aérea de Santa Maria e Silveira Martins.

Ondata di caldo in Brasile

Ma il Paese è tagliato a metà: le regioni del centro-ovest e del sud-est sono investite dall’ennesima ondata di calore che ha portato le temperature talvolta oltre i 35 gradi. E si prevede che il caldo estremo in Brasile possa durare almeno fino al 10 maggio.

Intanto prosegue l’allarme Dengue in Brasile con un’incidenza di più di 300 infezioni ogni 100.000 abitanti.