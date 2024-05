Polizia uccide giovane aviatore afroamericano in Florida, diffuso il video della morte di Roger Fortson

La polizia della Florida ha diffuso il video della morte di Roger Fortson, militare dell’aeronautica americana di 23 anni ucciso a casa sua poco dopo che gli agenti avevano bussato alla sua porta. Le immagini sono state riprese dalla bodycam del vicesceriffo che ha sparato.

Diffuso il filmato

L’ufficio dello sceriffo ha diffuso il filmato con gli ultimi istanti di vita del giovane aviatore. Nelle immagini si vede la polizia bussare una prima volta alla porta di Roger Fortson senza ottenere risposta.

La polizia poi bussa di nuovo, con maggiore vigore, identificandosi: “Ufficio dello sceriffo, aprite la porta!”

L’uscio si schiude poco dopo e l’agente solleva immediatamente la pistola per esplodere una serie di colpi. Quando il 23enne è a terra, esanime, l’agente gli urla “getta la pistola”.

La versione della famiglia

Secondo la versione diffusa dall’avvocato della famiglia Fortson, quando la polizia ha bussato alla sua porta l’aviatore era in videochiamata su FaceTime con la sua fidanzata.

Il legale ha dichiarato che gli agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione sbagliata e avrebbero fatto fuoco violando ogni regola di ingaggio.

L’aviatore è stato ucciso il 3 maggio. La vittima viveva a 8 chilometri dall’aeroporto di Hurlburt Field, dove era di stanza presso lo Special Operations Wing.

La versione della polizia

La polizia ha invece fornito un’altra versione: il vicesceriffo avrebbe sparato per legittima difesa dopo avere visto Fortson armato di pistola.

La polizia non ha reso noto il nome dell’agente che ha sparato. L’unica informazione disponibile è che l’uomo è stato messo in congedo amministrativo.

Eric Aden, sceriffo della contea e diretto superiore dell’agente coinvolto nella morte di Fortson, ha incontrato la famiglia della vittima. Parlando con la stampa, Aden ha difeso l’operato del suo vice.

“Quello che sappiamo è che il vicesceriffo si era fatto identificare non una volta, ma due”, ha detto. E ancora: “Le parole pronunciate da Fortson indicano che fosse a conoscenza del fatto che ci fossero rappresentanti della legge alla porta e lui si è presentato con una pistola in mano. Il vicesceriffo ha bussato alla porta, non ha coperto lo spioncino o oscurato la visuale in alcun modo”.