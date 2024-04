Polizia di Chicago negli Usa uccide afroamericano con 96 colpi di pistola, video shock fa il giro del mondo

96 colpi, questo il dato che emerge da un video che mostra gli agenti della polizia di Chicago, negli Usa, scaricare la loro pistola contro un cittadino afroamericano. Le immagini sono state registrate dalla bodycam di uno dei poliziotti il 21 marzo e sono state diffuse il 10 aprile. I fatti si sono svolti nel quartiere di Humboldt Park.

Dexter Reed, un cittadino afroamericano di 26 anni, stava viaggiando a bordo del suo suv quando è stato fermato da alcuni agenti in borghese. Secondo la versione del Civilian Office of Police Accountability, il 26enne sarebbe stato sprovvisto della cintura di sicurezza. Per questo motivo gli agenti lo hanno invitato a scendere dall’abitacolo. Nel filmato si vede Reed abbassare leggermente il finestrino per poi rialzarlo, rifiutandosi di uscire dall’auto.

In questo punto della storia la vicenda si complica. I primi a intervenire dopo aver notato che il 26enne viaggiava senza cinture di sicurezza sono stati cinque agenti che hanno circondato il veicolo. In quel momento Reed, vedendo arrivare altri poliziotti, avrebbe sparato per primo e almeno quattro agenti avrebbero risposto al fuoco. I 96 colpi di pistola, per ammissione del Civilian Office of Police Accountability, avrebbero continuato a sparare mentre il giovane “è uscito dal veicolo ed è caduto a terra”.

Per questo motivo la comunità afroamericana ha tentato di assalire la stazione di polizia. Per i quattro agenti che hanno aperto il fuoco contro Dexter Reed è scattato il congedo amministrativo di 30 giorni.