Pistoia, portiere di Seconda Categoria colpito da malore nel pre-partita: il 28enne è gravissimo

Stava facendo il riscaldamento prima della gara, poi ha avuto un malore e si è accasciato sul campo. Così un 28enne è stato colpito da infarto ed è stato trasportato all’ospedale in condizioni gravissime.

Infarto per un portiere durante il pre-partita: cos’è successo

Uno choc per l’intera squadra e i presenti, quello che è successo a Gavinana (Pistoia) poco prima del fischio d’inizio della partita della Montagna Pistoiese contro il Cintolese per la gara dilettantistica della Coppa Toscana.

Davide Gavazzi, 28 anni e portiere del Montagna, si stava riscaldando insieme ai suoi compagni di squadra. In quel momento è stato colto da un malore improvviso e si è accasciato sul campo.

‘Corriere della sera’ ha raccolto la testimonianza dell’allenatore Mario Iori, che ha assistito alla scena: “È successo tutto in pochi secondi, siamo sconvolti. Distrutti. Un attimo prima ci stavo parlando, gli ho fatto una battuta perché è il nostro secondo portiere e stavolta avrebbe dovuto giocare. L’attimo dopo, non appena mi sono girato, ho sentito qualcuno che cadeva a terra. Era lui”.

Il dirigente della Montagna Pistoiese, Alessandro Petrolini, ha riferito a ‘La Nazione’: “Lo abbiamo visto accasciarsi e perdere improvvisamente conoscenza sotto i nostri occhi”.

I soccorsi

I dirigenti e i compagni di squadra lo hanno subito soccorso, poi sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo per mezz’ora, ma senza risultati.

Per questo è stato chiamato l’elisoccorso Pegaso, che è atterrato sul campo e ha trasportato il 28enne all’ospedale Careggi di Firenze.

Quando ha lasciato il campo, Davide Gavazzi era privo di conoscenza. Gli ultimi aggiornamenti risalgono al pomeriggio di mercoledì 19 ottobre: il 28enne è in condizioni gravissime ed è attaccato ai macchinari per la rianimazione.

Il dirigente: “Un momento prima era sorridente”

La squadra ha subito avvisato i famigliari di Davide, che si sono precipitati a Firenze per raggiungere la struttura.

In questo momento Davide Gavazzi lotta per la vita. Sempre il dirigente Petrolini, ascoltato da ‘La Nazione’, riferisce che il 28enne “un attimo prima era sorridente” e aggiunge: “A quanto ne so, Davide si è allenato regolarmente nelle ultime settimane e non aveva manifestato alcun problema fisico, durante le sedute di allenamento. Non riusciamo davvero a capire come possa essere successo”.

Non sono dunque chiare le cause che hanno causato il malore al giovane portiere. A seguito dell’episodio le due squadre hanno concordato il rinvio della partita.

I malori in campo degli sportivi sono spesso oggetto di cronaca: nel maggio 2022 un 27enne è deceduto mentre giocava una partita a Casalpoglio. Stava per diventare padre.