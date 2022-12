Pisa, ponte crolla a Monteverdi Marittimo: voragine sull'asfalto. Il sindaco: "Sfiorata una tragedia"

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Tragedia sfiorata a Monteverdi Marittimo, in provincia di Pisa, lungo la strada provinciale 329 che attraversa la Val di Cecina. Intorno alle 20,30 di giovedì 1 dicembre è improvvisamente crollato il ponte stradale che porta alla frazione di Canneto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l’area resterà adesso interdetta per parecchio tempo.

La segnalazione del pericolo

Come riportato dall’Ansa, a segnalare quanto accaduto nel corso della tarda serata sono stati alcuni automobilisti. Al momento del cedimento, che ha provocato sull’asfalto una profonda voragine, non stava comunque transitando alcun veicolo.

Il crollo del ponte si sarebbe verificato a causa di un problema strutturale: il collasso potrebbe aver interessato uno dei pilastri. Dopo l’allerta la viabilità è stata immediatamente interrotta.

Le parole del sindaco dopo il crollo del ponte

Nella stessa serata di giovedì 1 dicembre il sindaco di Monteverdi Marittimo, Francesco Govi, ha pubblicato sul suo profilo Facebook un post corredato di foto per documentare quanto accaduto.

“Si è verificato il crollo del ponte stradale tra Canneto e Monteverdi e pertanto la viabilità resterà interrotta“, ha scritto, annunciando per le ore successive i controlli del caso con la provincia di Pisa per stabilire le cause del crollo.

Il primo cittadino ha poi sottolineato che “serviranno mesi per il ripristino” e ha aggiunto: “Fortunatamente non ci sono state persone né mezzi coinvolti nel crollo, per poco è stata sfiorata una tragedia“.

Oltre un anno di lavori

Durante la mattina di venerdì 2 dicembre sul posto si è tenuto il sopralluogo di tecnici e autorità competenti per stabilire le modalità di ricostruzione e ripristino del ponte collassato sulla strada provinciale 329.

Attraverso un post di aggiornamento con nuove foto, il sindaco Francesco Govi ha confermato che i tempi per tornare alla completa normalità saranno particolarmente lunghi.

“Nell’arco temporale di 60-90 giorni la provincia provvederà alla demolizione dell’impalcato del ponte – ha scritto – e successivamente provvederà al posizionamento di un ponte biley per ripristinare la viabilità in senso unico alternato“.

Contemporaneamente, come si legge nella nota, verrà sviluppato il piano di progettazione che porterà all’esecuzione della nuova opera, la quale “comporterà oltre un anno di interventi”.