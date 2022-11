Bologna, gru di un cantiere crolla e colpisce un palazzo: sfiorata la tragedia, nessun ferito

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Attimi di panico a Bologna a seguito del crollo improvviso di una gru su un palazzo avvenuto nella tarda mattina di mercoledì 23 novembre. L’incidente ha fatto temere il peggio, ma la tragedia è stata fortunatamente solo sfiorata: nessuno dei residenti è rimasto ferito. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri.

Gru crolla su un palazzo: i danni

Il fatto è accaduto in via Marzabotto, nella zona dell’ospedale Maggiore, tra le 12.30 e le 13. La gru si trovava in un cantiere in cui si sta costruendo un edificio: cadendo giù si è schiantata sulla strada e ha colpito il palazzo che si trovava di fronte all’area dei lavori, danneggiandolo.

Secondo le indiscrezioni sarebbe stato sfondato un terrazzo all’ottavo piano. Il grave incidente, oltre a non aver provocato conseguenze tra i residenti, non ha causato feriti nemmeno tra i pedoni.

Fonte foto: Virgilio Notizie Via Marzabotto, dove un palazzo è stato colpito da una gru di un cantiere edile

Accertamenti in corso

Gli accertamenti per ricostruire cosa abbia portato la gru a crollare sono in corso. Dopo la caduta del braccio meccanico la strada è stata chiusa per consentire tutte le verifiche del caso e per mettere l’area in sicurezza.

Come riferito dal quotidiano ‘la Repubblica’, gli abitanti del palazzo di via Marzabotto hanno raccontato di aver sentito “un rumore improvviso” e che “i muri hanno tremato”.

Sul luogo dell’incidente è accorso anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore insieme al presidente del quartiere Lorenzo Cipriani e all’assessore ai Lavori Pubblici e alla Manutenzione Simone Borsari.

La possibile causa dell’incidente

Stando alle prime informazioni emerse sulla dinamica dell’accaduto, sembrerebbe che all’interno del cantiere abbia ceduto prima di tutto un silos alto diversi metri.

Forse a causa della pioggia, sarebbe finito su un palo della luce, che a sua volta avrebbe poi colpito la gru. Così il braccio meccanico sarebbe caduto in strada fino a colpire il palazzo.