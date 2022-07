Pisa, fidanzati litigano per strada e finisce in tragedia: lui, investito da un'auto, è in pericolo di vita

Litigano per strada, lei lo spinge e lui viene investito da un’auto in transito. Protagonisti dell’episodio due fidanzati. Il fatto ha avuto luogo a Pontedera, in provincia di Pisa, nella mattinata di lunedì 4 luglio.

Lite tra fidanzati finisce in tragedi: grave un uomo di 40 anni

Al momento l’uomo, 40 anni, si trova in gravi condizioni all’ospedale Lotti. Al momento della lite entrambi erano sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Da quanto emerso, la coppia è finita in mezzo alla strada, litigando. La donna, a un certo punto, ha spinto il fidanzato che è stato travolto da un veicolo. Lei se l’è cavata con qualche livido.

L’arrivo degli agenti e dei sanitari

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia era nota nel giro dei tossicodipendenti. I testimoni che hanno assistito alla lite, capendo la brutta piega che stava prendendo la situazione, hanno avvertito le forze dell’ordine.

Gli agenti giunti sul posto hanno visto la scena della violenza fisica della donna contro il fidanzato. Tuttavia, nonostante il loro intervento, i due non hanno smesso di spintonarsi, finendo in strada. L’automobilista ha cercato di evitare l’impatto senza riuscirvi.

L’uomo è in pericolo di vita

Sul luogo dell’incidente è così giunto il personale sanitario, che ha portato l’uomo ferito al Lotti. La prognosi resta riservata, con l’uomo che è in pericolo di vita.

Fonte foto: ANSA

L’auto è stata sequestrata, come atto dovuto. La fidanzata rischia conseguenze penali.