Picchiava la madre anziana, arrestato 45enne: la sorella in ospedale con ematomi e ustioni sulle braccia

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Roma perché ritenuto gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. A denunciarlo ai militari dell’Arma è stata la sorella, di 51 anni. Tra le vittime dell’uomo ci sarebbe anche l’anziana madre.

Cosa è successo a Roma

Come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata sono intervenuti in via Corot, dopo l’allarme lanciato da una donna, una cittadina italiana di 51 anni, che ha richiesto aiuto al 112.

Arrivati presso l’abitazione, la 51enne ha denunciato ai Carabinieri che lei e sua madre, un’anziana di 77 anni, erano state aggredite fisicamente dal fratello per futili motivi.

I fatti sono avvenuti in via Corot, nella frazione di Villa Verde, alla periferia est di Roma.

L’arresto dell’uomo

I militari dell’Arma hanno immediatamente bloccato il 51enne, che era ancora presente in casa. L’uomo, per sottrarsi all’arresto, ha opposto resistenza ai Carabinieri.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, l’uomo, dopo essere stato identificato, è stato portato al carcere di Regina Coeli a Roma.

Come stanno le due donne

Le due donne si sono recate al pronto soccorso dell’ospedale di Roma Tor Vergata, dal momento che la 51enne presentava ematomi al collo e ustioni su entrambe le braccia.