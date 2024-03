Pescatore 72enne trovato morto a Messina, era seminudo sulla spiaggia: minacciato di morte in passato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È stato ritrovato il corpo di Vincenzo Marchese su una spiaggia. L’anziano pescatore, di 72 anni, era seminudo e per questo la pista del malore è passata in secondo piano. L’uomo non aveva con sé documenti o altri effetti personali. Spunta fuori l’ipotesi di omicidio e la famiglia dice: “È stato minacciato di morte”.

Pescatore ritrovato morto

È stato ritrovato senza vita il corpo di un anziano sul lungomare di Acquitta, tra Terme Vigliatore e Falcone (Messina). La prima ipotesi del procuratore capo è stata quella di un malore improvviso (come nel caso del giovane stilista trovato morto a Milano), ma le dichiarazioni dei famigliari hanno aperto un nuovo filone.

Secondo la famiglia era stato minacciato di morte. La nuova pista prevede l’ipotesi di una morte violenta o premeditata. A trovare il corpo sono stati alcuni passanti, mentre il riconoscimento dell’anziano pescatore è toccato alle sorelle. L’uomo infatti viveva da solo nella sua abitazione di Terme.

Ritrovato pescatore 72enne morto in spiaggia vicino Messina: era stato minacciato di morte

Ipotesi malore

L’ipotesi del malore improvviso è stata affiancata a quella di morte violenta. Non è da escludere, ma alcuni elementi della prima ricostruzione sembrano escluderla. Per esempio l’uomo, fino al decesso, non soffriva di particolari malesseri, non di natura potenzialmente mortali e anzi era da considerarsi come un 72enne in buone condizioni di salute.

L’ipotesi però non è da escludere perché come tale un “malore improvviso” può accadere anche a chi è considerato in buona condizione di salute. Sarà l’esame autoptico (sono ancora un mistero invece i risultati di Antonella Di Massa) a chiarire quali siano state le cause della morte.

Le minacce di morte

L’ipotesi dell’omicidio sarebbe invece plausibile a fronte di alcuni elementi, come le minacce di morte confermate dalla famiglia. Inoltre Vincenzo Marchese è stato ritrovato a torso nudo, senza maglione o giacca. Nelle immediate vicinanze non erano presenti indumenti, il che fa presumere che sia uscito già seminudo. Infine con sé non aveva documenti o altri effetti personali.

Le minacce di morte proverebbero invece da un gruppo di extracomunitari domiciliati in un immobile vicino alla casa dell’anziano. Proprio uno di questi aveva minacciato l’uomo. Ancora ignota l’origine della lite.