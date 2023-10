Per la Street Parade a Modena strade chiuse e deviazioni del traffico: città blindata, il percorso del corteo

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Modena si prepara ad affrontare l’arrivo di migliaia di partecipanti alla Street Parade 2023, un evento noto ai fan della musica elettronica e che porta con sé alcune sfide in termini di ordine pubblico e traffico. Mentre gli appassionati si preparano a una giornata di festa e musica ad alto volume, le autorità locali sono in allerta per gestire l’evento in modo sicuro ed efficace.

Attesi migliaia di raver

La città emiliana, secondo le stime, un flusso da 5mila a 10mila raver che si sono mobilitati già di primo mattino per partecipare all’evento.

La Street Parade porterà a Modena 23 carri dotati di casse potenti che diffonderanno musica a volume elevato. Questi carri saranno seguiti da una folla entusiasta, creando una situazione da vigilare con attenzione.

Fonte foto: Tuttocittà Il corteo attraverserà diverse vie del centro di Modena per fermarsi nel parco Enzo Ferrari intorno alle 20

Il percorso del corteo

Il corteo inizierà alle 15 dopo il raduno al Novi Sad, vicino alla stazione delle autocorriere, il che probabilmente comporterà complicazioni al traffico in tutta la città.

Il Comune ha elencato quelle che saranno le strade cittadine interessate nel percorso previsto dal corteo. Si va da Monte Kosica, viale Crispi, piazzale Natale Bruni a viale Caduti in Guerra, proseguendo per largo Garibaldi, viale Trento Trieste, viale Muratori, via Giardini, viale Corassori e viale Italia.

Il Parco Ferrari sarà il culmine della festa, con l’arrivo del corteo intorno alle ore 20. La musica elettronica suonerà fino a tarda notte, tuttavia le preoccupazioni riguardano soprattutto la durata dell’evento, che si protrae per dodici ore.

Città blindata

È possibile che la situazione possa sfociare in disturbi o problemi di sicurezza e le autorità locali sono pronte a intervenire se necessario. Modena sarà quindi sotto stretta sorveglianza per tutta la giornata, con un considerevole dispiegamento di forze dell’ordine, inclusi rinforzi provenienti da altre province.

Gli organizzatori hanno enfatizzato la loro intenzione di mantenere la manifestazione pacifica e senza violenze, ma c’è una certa tensione per possibili incursioni da parte di gruppi anarchici.

La città ha preso misure preventive, con divieti di sosta in alcune zone coinvolte nella manifestazione e la temporanea sospensione del traffico lungo il percorso. Tuttavia, la gestione del traffico è stata organizzata per garantire il ripristino immediato dopo il passaggio del corteo, una volta che siano garantite le condizioni di sicurezza.

Le raccomandazioni del Sindaco

Il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, ha manifestato preoccupazione in vista della Street Parade a un anno di distanza dall’evento rave di Modena Nord. Il primo cittadino ha fatto appello agli organizzatori e alle istituzioni affinché si garantisca il diritto dei cittadini di godere serenamente delle iniziative in programma nel centro storico e in altre parti della città, evitando blocchi che potrebbero creare disagi.

Il corteo è stato organizzato per protestare contro gli sgomberi di spazi sociali autogestiti e delle Taz (zone temporaneamente autonome) e in solidarietà agli sgomberati dell’anno scorso nella zona nord di Modena. C’è spazio anche per una contestazione al decreto anti-rave, difendendo il diritto di ballare e di esprimersi liberamente.