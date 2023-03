Per Alarm Phone 47 migranti in difficoltà al largo dell'Italia: la richiesta alle autorità per salvarli

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

La ong Alarm Phone ha espresso timori per la presenza di un barcone proveniente dalla Libia al largo delle coste italiane, premendo per l’intervento delle autorità per evitare una strage di migranti come quella avvenuta a Cutro e aiutare le persone in difficoltà.

Migranti ancora in mare nonostante le richieste alle autorità

“Più di 24 ore dopo il nostro avviso iniziale alle autorità, sono esausti e ancora in mare, a combattere il vento e le condizioni meteorologiche avverse”, si legge in un tweet dell’organizzazione non governativa.

“Esortiamo le autorità a coordinare un salvataggio il prima possibile e portare le persone in salvo in Italia”, viene sottolineato ancora da Alarm Phone riguardo l’imbarcazione alla deriva.

🆘! 47 lives at risk in the Central Med! Alarm Phone is contact with 47 people in a boat adrift who fled from #Libya. Weather is extremely dangerous and immediate rescue is needed!! pic.twitter.com/w45b5mIzdI — Alarm Phone (@alarm_phone) March 11, 2023

L’appello della ong per portare i migranti dalla Libia in Italia

In un messaggio scritto nella tarda serata di ieri, la ong aveva fatto sapere di aver perso i contatti con le 47 persone a bordo, esprimendo preoccupazione per la loro sorte.

Il barcone si trova alla deriva in mezzo al Mediterraneo centrale. La guardia costiera della Libia “ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi, ma non danno alcuna informazione”.

“Le persone devono essere salvate e portate in salvo in Europa ora”, aveva già avvertito Alarm Phone, rete di attivisti nata per allertare i soccorsi in mare, nelle comunicazioni precedenti.

Quanti i migranti che potrebbero arrivare in Italia dalla Libia

Nell’ultimo rapporto settimanale sull’immigrazione inviato al governo italiano e visionato dal Corriere della Sera, l’intelligence ha dichiarato che nei campi di detenzione della Libia e in generale nel Paese ci sarebbero 685 mila persone pronte a partire.

Seguirebbero tratte illegale, e arriverebbero dunque sulle coste italiane come irregolari. Si tratta di numeri da capogiro. In tutto il 2022 il numero degli arrivi è stato pari a 104 mila, complice anche la pandemia di Covid.

A oggi quella cifra sarebbe dunque quasi 7 volte superiore, per una vera emergenza umanitaria che chiama alla responsabilità il Governo e le controparti europee.