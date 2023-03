Naufragio Cutro, recuperato il corpo di un'altra vittima: è una bambina, bilancio dei morti sale a 74

Il mare di Steccato di Cutro continua a restituire i corpi senza vita delle vittime del naufragio dello scorso 26 febbraio. Nella mattinata di sabato 11 marzo, il corpo di una bambina di 4 o 6 anni è stato recuperato, portando il tragico bilancio delle vittime a 74.

Il ritrovamento della vittima a Cutro

Un altro corpo senza vita è stato individuato alle prime luci dell’alba di sabato 11 marzo, dopo essere riemerso dalle acque della di Steccato di Cutro, la frazione del comune di Cutro, in provincia di Crotone, tristemente nota in questi giorni a causa del naufragio avvenuto lo scorso 26 febbraio.

La vittima è una bambina, di età compresa tra i 4 e i 6 anni, che ha portato il tragico bilancio delle vittime a 74, 21 delle quali nella fascia d’età che va da 0 a 12 anni.

Fonte foto: IPA I funerali delle sette vittime arrivate a Bologna del naufragio di Cutro

Sul posto sono subito accorsi il medico legale e la polizia scientifica, nella speranza che i rilievi o qualche segno particolare possano aiutare a identificare un corpo reso irriconoscibile dai quasi 15 giorni passati in mare.

Lo spostamento delle salme

Il ritrovamento di oggi segue quello straziante di ieri, nel quale il corpo senza vita un bambino della stessa età è stato restituito dal mare.

Intanto di fronte al PalaMilione, il palazzetto dello sport di Crotone dove sono state sistemate le salme delle vittime del naufragio, diminuiscono ma non si arrestano le proteste dei familiari dei morti, alle prese con numerose difficoltà burocratiche legati agli spostamenti e ai rimpatri dei corpi.

Proteste che si erano trasformate in un sit-in in seguito alla decisione, presa senza consenso dei familiari, di trasferire alcuni dei feretri nel cimitero islamico di Borgo Panigale (Bologna), e che si sono ridotte in seguito all’arrivo di due funzionarie del Viminale, che hanno passato gli ultimi giorni a risolvere i nodi burocratici e a rassicurare i parenti delle vittime.

La manifestazione nazionale a Cutro

Per ricordare le vittime del naufragio, e per non far spegnere la voce delle proteste contro i molti punti ancora oscuri legati al naufragio del 26 febbraio, alle 14:30 di sabato 11 marzo sul lungomare di Cutro si terrà la manifestazione “Fermiamo la strage subito!”.

Alla manifestazione hanno aderito decine di associazioni nazionali e internazionali, con lo scopo di “realizzare immediatamente un programma europeo di ricerca e salvataggio in tutto il Mediterraneo”, proponendo inoltre al governo italiano di “chiedere agli altri Stati membri di implementare questo programma”.

L’evento avrà luogo contemporaneamente alle operazioni di ricerca dei dispersi da parte di operatori e volontari, che nonostante le condizioni del mare continuano senza sosta. “Purtroppo questo non è mare che restituisce corpi – ha detto il sindaco Simone Puccio, paese vicino a Cutro – ma esserci è un nostro dovere e anche non perdere le speranze”.