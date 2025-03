Password dei consiglieri di Trump nel dark web, imbarazzo alla Casa Bianca: chi sono Waltz, Hegseth e Gabbard

Questa volta le chat con gli imbucati non c’entrano: la nuova falla nella sicurezza degli Stati Uniti riguarda password, numeri di telefono, indirizzi email e altri dati di alcuni consiglieri di Donald Trump, ovvero Mike Waltz, Pete Hegseth e Tulsi Gabbard. I dati sono finiti sul dark web, potenzialmente a disposizione degli hacker.

Password nel dark web

In principio fu la chat riservata fra pezzi grossi della Casa Bianca, sulla piattaforma di messaggistica Signal, nella quale il consigliere Mike Waltz, non si capisce perché, aggiunse anche il direttore della testata The Atlantic.

Ora un nuovo scandalo sicurezza investe i vertici dell’amministrazione Trump: Der Spiegel ha scoperto che i dati dei massimi consiglieri della Casa Bianca sono finiti in un database del dark web, a disposizione di chiunque. E tali dati potrebbero essere stati utilizzati dagli hacker per entrare in mail, chat e piattaforme riservate.

Fonte foto: IPA

Mike Waltz, Pete Hegseth e Tulsi Gabbard

Partendo dai dati pubblicati, i consulenti di Der Spiegel sono riusciti a ottenere il numero di cellulare e l’indirizzo email privato del consigliere Hegseth. Facendo ulteriori ricerche hanno poi ottenuto i dati degli altri consiglieri.

Rischi per la sicurezza Usa

“Servizi segreti ostili potrebbero utilizzare questi dati pubblicamente accessibili per violare le comunicazioni delle persone coinvolte, installando spyware sui loro dispositivi. È dunque plausibile che agenti stranieri abbiano avuto accesso al gruppo chat su Signal in cui Gabbard, Waltz e Hegseth discutevano di un attacco militare”, scrive la testata tedesca.

Chi sono Mike Waltz, Pete Hegseth e Tulsi Gabbard

Il 51enne Michael Waltz è il consigliere per la Sicurezza nazionale, stretto collaboratore di Trump con il ruolo di coordinare le strategie di sicurezza e fornire analisi e raccomandazioni dirette al presidente, senza dover passare attraverso il Congresso o essere soggetto a conferme del Senato. Considerato il suo ruolo, per Waltz si tratta del secondo autogol in pochi giorni.

Il 44enne Pete Hegseth, ex militare ed ex conduttore televisivo, è il segretario della Difesa degli Usa. Hegseth è il capo del Dipartimento della Difesa (il Pentagono) e il principale consigliere del Presidente in materia. Mentre Trump, in qualità di comandante in capo delle Forze armate Usa, è il numero 1 della più potente macchina da guerra che la storia abbia mai conosciuto, Hegseth è il numero 2.

La 43enne Tulsi Gabbard, ex democratica ed oggi trumpiana di ferro, è la direttrice dell’Intelligence nazionale, la principale consigliera di Trump per la sicurezza in materia di intelligence. Gabbard supervisiona e coordina le attività delle 18 agenzie di intelligence statunitensi tra le quali Cia, Fbi e Dia.