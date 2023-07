Papa nell’Angelus ringrazia per i soccorsi di Mediterranea Saving Humans e i marinari che ripuliscono il mare

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

L’apertura dell’Angelus di Papa Francesco è stata dedicata al mare nella giornata a questo dedicata. In particolare a chi soccorre le vite e chi ripulisce il mare dalla plastica. Un saluto in particolare è arrivato ai collaboratori di Mediterranea Saving Human per il loro lavoro. Le parole di Papa Francesco arrivano dopo una mattinata di notizie sul tema: dal naufragio di un barcone, all’arrivo di una nave Ong con 299 migranti soccorsi a bordo.

L’Angelus di oggi

Domenica 9 giugno si celebra la “Domenica del mare” e il Papa non ha perso l’occasione per salutare e ringraziare chi ogni giorno si impegna per salvare vite e ripulire gli oceani. Papa Francesco ha infatti aperto l’Angelus ringraziando quanti collaborano con Mediterranea Saving Humans per il salvataggio delle vite dei migranti in mare. Un’apertura dovuta e sentita dopo l’ennesima vittima di un naufragio.

In conclusione invece ha voluto lasciare un messaggio a chi custodisce il mare da varie forme di inquinamento e tolgono dal mare le sporcizie che noi buttiamo, come la plastica.

Fonte foto: ANSA Folla per l’Angelus anche sotto il sole, il Papa ringrazia i fedeli

La preghiera all’Ucraina

L’Angelus ha toccato anche altri temi, ben più lontani dal mare, come la guerra in Ucraina. Non si fermano le preghiere per lo stop alla guerra. Il Papa invita quindi a pregare per l’Ucraina.

In conclusione ha voluto aggiunge un saluto ai ragazzi scout e agli studenti universitari di Leopoli: “Vi do la mia benedizione e la estendo ai vostri cari e al vostro popolo, tanto provato oggi. Preghiamo per questo popolo che soffre tanto”.

L’annuncio dei cardinali

Al termine dell’Angelus è arrivato anche l’annuncio del periodo di pubblicazione della lista con la nomina dei nuovi cardinali. Il concistoro si terrà il 30 settembre. Tra essi i prefetti dei dicasteri dei vescovi, delle Chiese orientali, della dottrina della fede, due nunzi apostolici.

Tre gli italiani, monsignor Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, Claudio Gugerotti, prefetto delle Chiese orientali e, tra gli ultraottantenni, monsignor Agostino Marchetto, Segretario emerito del Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti.