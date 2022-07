Papà 86enne muore per salvare la figlia disabile: era caduta in un canale con la sedia a rotelle

Tragedia familiare durante una gita. Un uomo di 86 anni è morto per salvare la figlia disabile, caduta in un canale a bordo della sua sedia a rotelle. Il papà non è sopravvissuto all’acqua gelida.

La vicenda

Una tranquilla gita familiare si è trasformata in una tragedia. Lawrence Casey, 86 anni, era in compagnia della figlia Jessica, 27 anni, disabile e costretta alla carrozzina.

I due stavano percorrendo la sponda del Bude Canal, in Cornovaglia (Inghilterra), quando la ragazza ha perso il controllo della sedia a rotelle ed è caduta nel canale.

Tra l’altro il Bude Canal è noto per le sue temperature gelide.

L’anziano si è immediatamente tuffato per salvare la figlia, ma non ce l’ha fatta.

Probabilmente, l’86enne è stato colto da un malore a causa delle basse temperature.

Fonte foto: 123RF Un tratto del Bude Canal, dove si è consumata la tragedia

Le parole della madre

La madre di Jessica, ex moglie di Lawrence, ha spiegato che i due erano soliti fare lunghe gite. Si spiega così il perché i due si trovassero sulle rive del Bude Canal.

La donna ha spiegato che, dopo l’accaduto, Jessica le ha raccontato come sono andate le cose: dalla perdita di controllo della carrozzina elettrica al tentativo di salvataggio da parte del padre.

Jessica Casey, affetta da una rara paralisi celebrale, non può camminare e comunica esclusivamente con un tablet.

Si tratta, purtroppo, dell’ennesima tragedia che colpisce le famiglie che hanno un disabile a carico.

I testimoni oculari

Alcune persone che stavano facendo jogging sulle rive del canale, che hanno dichiarato di non aver assistito al momento della caduta, si sono tuffate in acqua una volta vista la ragazza.

Rendendosi conto che qualcosa di grave stesse accadendo, altre persone hanno chiamato i soccorsi per tentare di evitare la tragedia.

Per il papà di Jessica, però, non c’è stato nulla da fare.