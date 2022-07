Parabiago, 13enne si tuffa nel canale Villoresi e perde i sensi: è grave. Cosa è successo

Un giovane di 13 anni è arrivato in condizioni disperate in elisoccorso a Varese dopo che è stato trovato privo di conoscenza nel canale Villoresi nel pomeriggio di sabato 9 luglio a Parabiago, in provincia di Milano. Lo riporta il ‘Corriere della Sera’.

La richiesta di aiuto

La chiamata di soccorso al 112 è arrivata attorno alle ore 16 e ha fatto riferimento a un ragazzo in difficoltà nel tratto del canale Villoresi all’altezza di via Vela.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Milano e i Carabinieri della compagnia di Legnano, oltre ai mezzi del soccorso sanitario. Il 118 ha inviato sul luogo dell’intervento un’ambulanza e un elicottero sanitario con medico rianimatore a bordo.

Fonte foto: iStock - clodio Il canale di Villoresi, in Lombardia.

Come sta il ragazzo

Il medico ha prestato le prime cure al giovane, di 13 anni, incosciente all’arrivo dei soccorritori. Gli sono state praticate le prime manovre rianimatorie, è stato intubato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo, dove è arrivato in condizioni gravissime. Adesso si trova in rianimazione.

Cosa è successo

La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei Carabinieri. Dalle prime testimonianze sembra che il giovane sia rimasto incastrato in una chiusa del canale Villoresi.

Il precedente

Quello di sabato è il secondo episodio simile avvenuto in pochi giorni in acqua fra Varesotto e Alto Milanese: il 6 luglio, infatti, un quindicenne è stato soccorso ad Arolo, frazione di Leggiuno, sul Lago Maggiore. Alcuni amici del giovane sono riusciti a capire che il ragazzo stava annegando e l’hanno riportato a riva e poi trasportato all’ospedale di Varese.