Panico a Napoli per un incendio scoppiato in una casa: colonna di fumo tra i palazzi, due intossicati

Fiamme e paura a Napoli. In un appartamento di viale Maria Cristina di Savoia, tra i quartieri di Vomero e Chiaia, si è sviluppato un incendio che ha causato una lunga colonna di fumo. Al momento non risultano feriti gravi, ma solo due persone rimaste intossicate.

L’incendio e il fumo

Sono circa le 13 quando, da un appartamento di viale Maria Cristina di Savoia, nei pressi di una scuola elementare, scoppia un violento incendio.

Le fiamme causano immediatamente una colonna di fumo, che si innalza sopra il palazzo in cui il rogo è divampato, spaventando gli abitanti e i passanti.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Napoli in cui si è sviluppato l’incendio

L’edificio coinvolto è un condominio storico, e tutto sarebbe cominciato, secondo le prime ricostruzioni, ancora da confermare, da un corto circuito nella casa al secondo piano.

Il fumo, trasportato dal vento e spinto dalla violenza delle fiamme, ha investito rapidamente i piani superiori, come riporta il sito del ‘Corriere del Mezzogiorno’.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sono stati i residenti della zona a chiamare i vigili del fuoco, che sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’incendio per fermare le fiamme.

Molte le persone in fuga, sia dall’edificio coinvolto che da quelli circostanti, che si sono riversate in strada spaventate dal fumo sprigionatosi dall’appartamento al secondo piano del palazzo.

I vigili del fuoco hanno coordinato le operazioni di evacuazione da tutti gli edifici in pericolo, senza dover ricorrere all’autoscala, ma sfruttando un’uscita secondaria interna.

Al momento non risultano feriti, ma alcuni report parlano di due persone lievemente intossicate dal fumo sprigionatosi dal rogo.

Problemi al traffico cittadino

Diversi i problemi causati dallo scoppio dell’incendio. Il primo è l’evacuazione di diverse persone, tra cui anche un’anziana accompagnata dalla propria badante.

Inconvenienti anche per una vicina scuola elementare, che ha dovuto operare a finestre chiuse per evitare che il fumo, spinto dal vento, intossicasse i giovani alunni.

Ma il disagio maggiore è stato causato alla viabilità cittadina. Viale Maria Cristina di Savoia infatti collega la parte collinare alla parte inferiore della città di Napoli, e il traffico sull’arteria è rimasto bloccato.

Questo ha creato problemi in tutta la zona, con incolonnamenti che si sono sviluppati anche in via Tasso.