Palermo, 22enne morto dissanguato dopo essere stato accoltellato: paurosa rissa sul lungomare di Balestrate

Riceve una coltellata sulla gamba e muore, a soli 22 anni. La vittima è Vincenzo Trovato, 22enne di Trappeto, arrivato in ospedale in fin di vita dopo una lite sul lungomare di Balestrate, nella città metropolitana di Palermo.

La lite sul lungomare

Il giovane è arrivato all’ospedale di Partinico intorno alle 3 del mattino di venerdì 12 agosto. Fatale per il giovane la coltellata, rimediata durante una violenta rissa, che gli avrebbe reciso l’arteria femorale facendolo morire dissanguato.

Ad allertare i carabinieri della compagnia di Partinico sono stati gli stessi medici.

L’indagine

Secondo quanto riferito da TgCom24, i carabinieri avrebbero interrogato un sospettato, un 30enne.

Gli investigatori stanno ascoltando testimoni e vagliando alcune immagini delle telecamere per ricostruire quanto accaduto: non sarebbero giunte segnalazioni di risse al 112 nelle ore in cui sarebbe scoppiata la rissa sul lungomare di Balestrate.

Sarà effettuata l’autopsia, che verrà eseguita all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico di Palermo.

Fonte foto: Virgilio Notizie La città di Balestrate, in Sicilia

L’ultima storia su Instagram

Come riferisce Palermo Today, al vaglio degli inquirenti c’è anche l’ultima “storia” pubblicata sul profilo Instagram di Trovato intorno alla mezzanotte.

Nel filmato, Trovato inquadra la folla che balla attorno a lui in un lido, forse proprio a Balestrate.

La tragica morte del giovane ha sconvolto la comunità di Balestrate. “Un tremendo risveglio oggi, dopo una notte da incubo. Siamo tutti sconvolti da quanto appreso. Condoglianze alla famiglia” ha commentato il sindaco di Balestrate, Vito Rizzo.

Non è purtroppo l’unica lite violenta che ha provocato dei morti, in questi giorni. Il 10 agosto, nel centro storico di Castelleone, in provincia di Cremona, in Lombardia, un uomo è stato accoltellato con estrema violenza davanti a molti testimoni, mentre a Civitanova Marche, lunedì 8 agosto, un uomo è stato accoltellato e ucciso sul lungomare.