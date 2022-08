Ostia, rissa in uno stabilimento: bagnante ferito con un cacciavite, è ricoverato in codice rosso

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una violenta rissa è scoppiata in uno stabilimento balneare di Ostia. Un uomo è stato ferito con un cacciavite ed è stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale Grassi di Ostia. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di lunedì 8 agosto, intorno alle 16, in uno stabilimento molto noto del lungomare Paolo Toscanelli.

Bagnante ferito con un cacciavite a Ostia

Secondo la prima ricostruzione ad avere la peggio, nella violenta colluttazione, è stato un uomo di nazionalità egiziana. Quest’ultimo è stato ferito in modo molto serio da un oggetto appuntito, molto probabilmente un cacciavite.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale dopo avergli prestato le prime cure. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Ostia, che stanno cercando di ricostruire i fatti.

Bagnante ferito a Ostia, caccia al responsabile

I militari sono sulle tracce del responsabile del ferimento, che dopo aver colpito l’uomo all’addome con un oggetto appuntito si è dato alla fuga. I militari, allo scopo di ricostruire l’accaduto, hanno ascoltato le tante persone presenti nel momento della rissa. Come in altri giorni della settimana, anche oggi lo stabilimento era molto affollato. Non è ancora chiaro quante persone siano state coinvolte nella rissa.

Un mese fa altra rissa in uno stabilimento balneare in Toscana

Poche settimane fa, ai primi di luglio, una vicenda simile era accaduta a Calambrone, in provincia di Pisa. In quel caso la rissa aveva coinvolto una decina di persone che si trovavano in uno stabilimento balneare della zona.

A differenza di quanto accaduto a Ostia, dove un uomo è stato ferito gravemente, a Calambrone il bilancio finale era stato di un paio di persone ferite in modo lieve.