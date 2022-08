Forte dei Marmi, suv fuori controllo piomba sullo stabilimento balneare: tragedia sfiorata

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Terrore a Forte dei Marmi, dove un suv fuori controllo è piombato a tutta velocità su un noto stabilimento balneare, travolgendo nella sua corsa cabine e veranda. Poteva essere una strage, ma per fortuna in quel momento non c’era nessuno. Ferita e trasportata in ospedale la donna che era alla guida dell’auto.

Forte dei Marmi, suv fuori controllo entra al bagno Piero

L’episodio, riporta il Corriere della Sera, è avvenuto attorno alle 14 di oggi, giovedì 4 agosto, a Forte dei Marmi, nota località turistica in provincia di Lucca. L’incidente è avvenuto al bagno Piero, storica struttura frequentata da sempre da tanti vip del mondo dello spettacolo e dello sport.

Secondo quanto ricostruito, la conducente di un Land Rover con targa svizzera ha perso il controllo dell’auto all’incrocio della strada che costeggia il mare, non è chiaro se per un malore o per qualche altra causa.

Il suv fuori controllo è entrato nello stabilimento balneare, ha travolto la zona delle cabine e poi una grande tenda con i tavoli dove si pranza e dove la gente si ripara dal sole. La vettura ha finito la sua corsa in spiaggia, frenata dalla sabbia.

Tragedia sfiorata a Forte dei Marmi

Un botto tremendo, raccontano i presenti, con tante persone che fuggivano impaurite o accorrevano per vedere cosa fosse successo. Per fortuna nessuno, a parte la conducente dell’auto, è rimasto ferito nell’incidente.

In quel momento infatti non c’era nessuno sotto la veranda dove la gente pranza e va a ripararsi dal sole, che è stata travolta dal suv fuori controllo.

I presenti hanno subito chiamato i soccorsi: sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i carabinieri. La zona è stata transennata. La donna al volante del suv è stata trasportata in ospedale: ha riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Forte dei Marmi, danni allo stabilimento balneare

“Per fortuna non c’era nessuno sotto, sennò erano morti, tutti. È partita da qua con l’acceleratore, sembrava che non avesse più frenato. Una cosa tremenda“, ha raccontato al Corriere della Sera una delle persone che ha assistito all’incidente.

Numerosi i danni al bagno Piero, oltre che all’auto, semi distrutta. Il suv nella sua corsa ha distrutto o danneggiato diverse cabine, la grande tenda con i tavoli, diverse fioriere e delle strutture di legno.