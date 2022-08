Ancora violenza a Civitanova Marche: 30enne accoltellato e ucciso sul lungomare. Caccia all'aggressore

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Un altro episodio di violenza a Civitanova Marche. Un 30enne tunisino è stato accoltellato e ucciso durante una rissa sul lungomare della cittadina marchigiana, ad appena dieci giorni di distanza dal brutale omicidio di Alika Ogorchuckwu, il 39enne ambulante nigeriano pestato a morte dal 32enne Filippo Ferlazzo, ora in carcere.

Civitanova, 30enne accoltellato e ucciso in una rissa

L’omicidio, riporta l’Ansa, è avvenuto poco dopo le 22 di ieri, lunedì 8 agosto, sul lungomare sud di Civitanova Marche (Macerata), tra via Mazzini e via D’Azeglio. Una delle zone più trafficate della cittadina, centro della movida estiva.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti, il 30enne sarebbe stato accoltellato a morte nel corso di una rissa che avrebbe coinvolto diverse persone di origini straniere.

L’uomo è stato colpito con un coltello durante la rissa ed è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale a causa delle gravi ferite subite. Nella rissa sarebbe rimasta ferita anche un’altra persona, forse lo stesso aggressore.

Accoltellato a Civitanova, le indagini

L’accoltellamento e la rissa sono avvenuti in strada, in una delle zone più trafficate della città marchigiana, davanti a tante persone che affollavano il lungomare.

La polizia è intervenuta sul posto in seguito alle tante segnalazioni arrivate, ma delle persone che hanno preso parte alla rissa non c’era più traccia. Compresa la vittima, che è stata portata via da qualcuno e trasportata all’ospedale, dove è poi deceduta.

Pochi giorni fa a Civitanova l’omicidio di Alika Ogorchuckwu

Gli agenti del commissariato hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto, ascoltando i tanti testimoni presenti e acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Sul posto anche il personale della polizia scientifica.

Gli inquirenti sono alla ricerca dell’aggressore. Al momento l’ipotesi privilegiata è che si sia trattato di un regolamento di conti maturato nell’ambiente del traffico di droga.

Secondo omicidio a Civitanova in pochi giorni

Si tratta del secondo omicidio a Civitanova Marche nel giro di dieci giorni. Nella stessa cittadina il 29 luglio scorso è stato brutalmente ucciso, massacrato di botte per strada, Alika Ogorchuckwu, 39enne ambulante nigeriano. Per quell’aggressione si trova ora in carcere, in attesa del processo, il 32enne Filippo Ferlazzo.

Intanto, come riporta l’Ansa, i funerali di Ogorchuckwu, che viveva a San Severino Marche (Macerata), sono slittati a dopo Ferragosto.