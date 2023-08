Orso scappa dalla gabbia nella stiva dell'aereo e fa ritardare il volo: la compagnia si scusa per l'incidente

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un volo diretto da Baghdad a Dubai ha subito un forte ritardo a causa di un orso. L’animale, che era trasportato in stiva all’interno di una gabbia, è infatti riuscito a liberarsi fuggendo via e provocando non pochi disagi alla compagnia Iraqi Airways.

Orso fugge della gabbia

La notizia è diventata virale sul web grazie a dei video che sono circolati in rete in cui il piccolo cucciolo di orso è stato immortalato mentre si faceva coccolare dai passeggeri. Il plantigrado, che si trovava in stiva in una gabbia, è infatti riuscito a fuggire muovendosi all’interno dell’aereo provocando dei disagi.

Con l’animale in giro per la stiva, anche per questioni di sicurezza, l’aereo non ha potuto proseguire col decollo e la partenza è stata ritardata. Soltanto qualche ora dopo, con l’animale in gabbia, l’aereo ha proseguito il viaggio da Baghdad a Dubai.

Le scuse della compagnia

Immediate le scuse della compagnia irachena, con Iraqi Aiways che ha spiegato che “il ritardo è avvenuto a causa di una spedizione nella stiva“.

“L’equipaggio dell’aereo si è coordinato con le autorità degli Emirati Arabi Uniti, che hanno inviato una squadra specializzata per sedare l’animale e portarlo giù dall’aereo. Dopo aver controllato l’aereo e aver verificato che non vi fossero danni causati da questo incidente, il volo è tornato a Baghdad”, continua la nota.

Orso in stiva, che succede

Iraqi Airways ha fornito anche alcuni dettagli, specificando che l’orso è uscito dalla sua gabbia “all’arrivo all’aeroporto di Dubai” dopo essere “stato trasportato in linea con le linee guida internazionali sul benessere degli animali”. La compagnia ha fatto sapere di non essere responsabile della fuga dell’orso.

L’orso è stato sedato da un team specializzato e portato via dall’aereo. Il primo ministro iracheno ha chiesto di aprire un’indagine sulle ragioni della fuga dell’animale, ma ancora non sono chiari né i motivi della fuga né perché l’orso sia stato trasportato negli Emirati.