Ragazzo di Bolognano di Arco trova un orso sul cancello di casa: il racconto e lo sfogo della madre

Una madre di Bolognano di Arco (Trento), su Facebook, ha raccontato che suo figlio di 14 anni, nelle scorse ore, si è ritrovato quasi a tu per tu con un orso che è spuntato davanti al cancello di casa.

La testimonianza della madre e lo sfogo: “Normale?”

Secondo quanto spiegato dalla donna, il 14enne, una volta avvistato l’animale, si è spaventato ed è fuggito in bici, temendo di poter essere aggredito. “Erano le 23 e 10 quando mio figlio di 14 anni ha visto un orso davanti al cancello di casa – ha raccontato la madre dell’adolescente -. È scappato in bici fino in piazza dove si è nascosto per 10 minuti. Temeva potesse entrare in giardino”.

“Mi domando: è normale? Perché non se ne parla più? Non aggiungo altro”, ha concluso la donna. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di venerdì 7 luglio nel centro di Bolognano di Arco.

Il fatto è stato segnalato al corpo forestale della Provincia, che effettuerà delle verifiche; non si esclude che il plantigrado sia sceso verso il paese dal Monte Velo. La discesa degli orsi verso valle in questo periododell’anno non è rara,

Il sindaco: “Stiamo monitorando la situazione”

“Non è la prima volta che un plantigrado viene avvistato nella zona di Bolognano, verso il Monte Velo – ha dichiarato il sindaco di Arco Alessandro Betta –, stiamo monitorando la situazione e la forestale è stata messa al corrente”. Il primo cittadino resta in attesa di conoscere i risultati di alcuni sopralluoghi effettuati dai forestali del posto.

Gli avvistamenti recenti

Lo scorso 13 giugno un plantigrado aveva attraversato le frazioni di Vigne e Varignano generando parecchio stupore fra gli automobilisti e i passanti che lo hanno notato. Anche in quell’occasione intervenne la forestale. Pochi giorni dopo c’era stato anche un avvistamento proprio a Bolognano. Non è detto però che si tratti del medesimo orso. Quelli segnalati potrebbero essere due distinti esemplari.