Operaio trovato morto a Bareggio vicino a Milano, ipotesi incidente sul lavoro ma non si esclude nessuna pista

Un operaio è stato trovato morto nel cortile di un’azienda a Bareggio, in provincia di Milano, nella mattina di lunedì 22 gennaio 2024. Ignote le cause della morte dell’uomo che aveva 53 anni, al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

Operaio trovato morto in azienda

A scoprire il cadavere del 53enne, la cui identità non è ancora nota, sono stati alcuni colleghi dell’azienda di Bareggio, nel Milanese, per la quale lavorava. L’uomo è stato trovato riverso a terra nel cortile della struttura.

Immediata la chiamata al 118, poco dopo le 7 di lunedì 22 gennaio 2024, ma all’arrivo dei soccorsi in via Gran Sasso per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Mistero sulle cause della morte

Al momento, come detto, non si conoscono le cause del decesso del 53enne. Giunti sul posto, i soccorsi hanno esaminato il corpo dell’uomo che presentava gravi ferite, tra le quali un trauma facciale.

Le ferite riportate sembrano essere compatibili con una caduta da svariati metri d’altezza, ma non è chiaro se possa essersi trattato o meno di un gesto intenzionale.

Indagini sulla morte del 53enne

Non è noto il legame della vittima con il luogo del ritrovamento, azienda che produce carpenterie metalliche.

Sul caso è stato aperto un fascicolo di indagine per cercare di capire cosa sia successo. Le indagini sono a carico dei carabinieri di Abbiategrasso che al momento non escludono l’ipotesi del suicidio, di un malore fatale o di un drammatico incidente sul lavoro.

Solo i rilievi e il lavoro delle prossime ore potranno definire un quadro un po’ più chiaro di quanto avvenuto in via Gran Sasso.