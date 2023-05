Operaio travolto da un carrello al porto di Genova mentre lavora: salvo grazie all'amputazione delle gambe

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un tragico incidente ha colpito un operaio ieri, 16 maggio 2023, nel terminal portuale di Genova Pra’. Mentre era al lavoro, l’uomo di 41 anni è stato travolto da un carrello. In seguito all’incidente, entrambi i suoi arti inferiori sono stati amputati. La notizia è stata confermata dalla direzione sanitaria dell’ospedale San Martino di Genova, dove il lavoratore è stato ricoverato.

Amputate le gambe all’operaio in prognosi riservata

Attualmente, l’operaio è sedato e intubato, e si trova nella Rianimazione del Pronto Soccorso, sotto la supervisione del dottor Giacomo Bacigalupi. La prognosi rimane riservata.

Questa mattina l’uomo verrà sottoposto a una TAC di controllo per valutare la necessità di un intervento neurochirurgico. I familiari hanno già potuto incontrare il paziente e sono in costante contatto con il team medico, come comunicato dall’ospedale.

Fonte foto: ANSA L’operaio travolto al terminal portuale di Genova è in prognosi riservata all’Ospedale San Martino

Il trasporto in ospedale con l’eliambulanza in codice rosso

Dopo essere stato travolto da un carrello durante il suo lavoro, le condizioni dell’uomo sono state subito gravi, con lesioni agli arti e un trauma cranico.

Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per soccorrerlo, e successivamente è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale San Martino.

Altro incidente sul lavoro dopo la donna a Figline

Si tratta dell’ennesimo incidente grave sul posto di lavoro in poche ore. Sempre nella giornata di ieri, 16 maggio 2023, nel mercato settimanale di Figline Valdarno, provincia di Firenze, un altro incidente ha coinvolto una venditrice ambulante.

Mentre allestiva la sua bancarella, infatti, la donna è stata schiacciata dal suo stesso furgone. Le circostanze dell’incidente sono attualmente sotto indagine.

A Genova oggi un uomo investito dal camion dei rifiuti

L’incidente è avvenuto poco dopo le 6:30, quando il furgone, che era stato correttamente parcheggiato, improvvisamente si è mosso in retromarcia. La donna, di 52 anni, è stata travolta e schiacciata contro un muro mentre si preparava per iniziare il proprio lavoro.

Sempre a Genova, invece, si è consumata nella notte fra il 16 e il 17 maggio un’altra tragedia. Un uomo di 40 anni è stato tragicamente investito da un camion dei rifiuti dell’Amiu, l’azienda municipalizzata di Genova. L’incidente è avvenuto nel tratto di strada tra ponte Guglielmetti e la rotonda Ponte Carrega.

Purtroppo per l’uomo, di origine peruviana, non c’è stato nulla da fare. Al momento, si sta indagando sulle circostanze dell’incidente e non si esclude la possibilità di un gesto volontario da parte della vittima.