Cristian Poletto morto sul lavoro a Ospitaletto a bordo del suo furgone: l'autista del camion era ubriaco

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

È risultato positivo all’alcol test il camionista che ha travolto il furgone guidato da Cristian Poletto, il ventenne di Brescia morto in seguito all’incidente avvenuto lunedì 15 maggio sulla circonvallazione di Ospitaletto. La giovane vittima stava tornando a fine turno nella sede della ditta di arredamenti nella quale lavorava come autista, quando il mezzo pesante ha investito il suo veicolo e un’altra auto. Il collega che era con lui è rimasto ferito così come il 40enne conducente del camion, piantonato in ospedale con un tasso alcolemico di 1,62. Lo riporta ‘Il Giorno’.

L’incidente letale di Cristian Poletto

Lo schianto si è verificato all’incrocio tra la strada provinciale 11 e la circonvallazione in territorio di Ospitaletto. Le forze dell’ordine intervenute sul posto sono a lavoro per accertare la dinamica dell’incidente, ma la procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti del camionista, che sarebbe già stato arrestato per guida in stato di ebrezza.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune di Ospitaletto nel Bresciano dove è avvenuto l’incidente

Secondo alcune ricostruzioni riportate dal ‘Corriere della Sera’, il camion avrebbe invaso all’improvviso la corsia opposta, travolgendo il furgone guidato da Cristian e colpendo di striscio un altro veicolo.

I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto hanno dovuto estrarre dalle lamiere accartocciate il corpo senza vita di Cristian, che è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Chi era Cristian Poletto

Subito dopo aver conseguito il diploma di tecnico industriale Cristian Poletto aveva cominciato a lavorare come autista per la Tanghetti Salotti, un’azienda di arredamenti. Il ventenne viveva con i genitori a Brescia, nel villaggio Violino, ed era un appassionato di kickboxing.

Il team dilettantistico nel quale praticava l’arte marziale, il Vallecamonica Kickboxing Italia, ha dedicato alla morte del giovane atleta un pensiero sul suo profilo social: “Con immensa tristezza siamo a informare della prematura scomparsa di Cristian Poletto a causa di un incidente stradale. Un ragazzo esemplare di sani valori, agonista allievo del nostro coach Luciano Villetta che l’ha cresciuto come un figlio – si legge nel post – Da tutti noi le più sentite condoglianze alla famiglia al tecnico e a tutti quelli che come noi lo hanno conosciuto. Che la terra ti sia lieve Cri”.