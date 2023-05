Camion investe pedoni a Genova, morta una donna e ferito un uomo: strada chiusa al traffico per i soccorsi

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

A Genova e, più precisamente, in via Cornigliano, alle 10 del mattino di mercoledì 10 maggio un camion ha investito tre pedoni, uccidendone uno.

Cosa è successo a Genova

La dinamica di quanto accaduto non è ancora del tutto chiara. Stando a quanto riferito da ‘Il Secolo XIX’, sembra che i tre pedoni stessero attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Sono in corso gli accertamenti sulle condizioni del conducente del tir, un uomo di nazionalità marocchina, che è stato accompagnato all’ospedale Villa Scassi per essere sottoposto ai test per verificare eventuali assunzioni di alcol o stupefacenti.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dell’investimento è in via Cornigliano a Genova.

Il bilancio

La vittima è una donna di 50 anni di origine ecuadoriana. Un secondo pedone, un uomo di circa 60 anni, con una frattura agli arti inferiori, è stato ricoverato al pronto soccorso del Villa Scassi in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il terzo pedone, invece, è risultato illeso.

I soccorsi

Sul luogo dell’investimento è intervenuto il personale del 118, con la Croce Oro di Sampierdarena, i Volontari del Soccorso Fiumara e le automediche Golf 5 e Golf 2. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco.

La Polizia locale, a cui spetta il compito di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’investimento, ha chiuso al traffico la strada in entrambe le direzioni: la viabilità è stata spostata su via Guido Rossa.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.