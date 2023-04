Operaio precipita in cantiere a San Marco Evangelista: 63enne muore dopo il volo dall'impalcatura, indagini

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragico incidente sul lavoro a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, dove un uomo di 63 anni ha perso la vita dopo essere caduto da una impalcatura mentre stava lavorando. L’uomo, trasportato d’urgenza al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, è morto dopo alcune ore di agonia.

Precipita dall’impalcatura, morto operaio

Una drammatica fatalità, forse una disattenzione, ma soltanto le indagini in corso potranno chiarire cosa sia successo a Luigi Malatesta, l’operaio di 63 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando sopra una impalcatura. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 17 aprile 2023 a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, e l’uomo è spirato poche ore dopo all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano.

Secondo quanto emerge nei dettagli forniti da alcune testate locali, sembra che l’uomo stesso lavorando sulla facciata di un’azienda che si occupa di lavorazione di vetro. Durante un classico lavoro di manutenzione il 63enne avrebbe quindi perso l’equilibrio precipitando per oltre 7 metri. Violento l’impatto sul terreno, con i colleghi che hanno chiamato tempestivamente i soccorsi.

I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure del caso sul posto, poi data la gravità della situazione e delle ferite riportate dal 63enne hanno optato per il trasporto all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Dopo alcune ore, però, l’uomo è morto e a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di tenerlo in vita.

Indagini sull’incidente sul lavoro

L’incidente avvenuto a San Marco Evangelista è ora al centro di una indagine aperta dai carabinieri di Casagiove e San Nicola La Strada. Alle forze dell’ordine spetterà chiarire la dinamica di quanto successo in cantiere.

Gli uomini dell’Arma hanno sentito colleghi e datori di lavoro del 63enne per cercare di ricostruire quanto successo nel pomeriggio di lunedì 17 aprile a San Marco Evangelista.

Oltre ai carabinieri sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli ispettori dell’Asl di Caserta per cercare anche di accertare le condizioni lavorative, l’inquadramento dell’operaio e se al momento della caduta indossasse i dispositivi di sicurezza e il casco protettivo. Le indagini di carabinieri e Asl proseguiranno in parallelo per cercare di fornire un quadro più chiaro del drammatico incidente e per far sì che non si ripeta più un episodio come questo.