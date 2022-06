Omicidio a Gambolò: anziano spara contro il figlio della badante, le prime indagini

Tragedia domenica sera a Gambolò, in provincia di Pavia: un anziano di 85 anni, costretto sulla sedia a rotelle, avrebbe sparato contro il figlio della propria badante, uccidendolo, al termine di una accesa lite. La vittima è un 43enne italiano residente a Nicorvo. L’omicidio si è consumato in una cascina alla periferia del centro abitato nel tardo pomeriggio di domenica 5 maggio.

L’omicidio

Dalle prime ricostruzioni emerge che un 85enne costretto sulla sedia a rotelle avrebbe sparato due colpi di fucile contro un 43enne. La vittima, residente a Nicorvo, era il figlio della badante dell’anziano.

L’omicidio si sarebbe compiuto al culmine di una furiosa lite tra la vittima e l’85enne, a quanto pare provocato dalle presunte molestie dell’anziano alla badante, che avrebbero fatto infuriare il figlio.

Nello stesso appartamento c’era la madre della vittima, che assisteva l’anziano come badante, ma nel momento dello sparo si trovava in un’altra stanza. La donna è stata attirata dal frastuono delle esplosioni per poi precipitarsi nella stanza adiacente e rinvenire il corpo del figlio riverso sul pavimento.

La badante dell’anziano ha dunque chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi, ma per suo figlio non c’era nulla da fare: il 43enne sarebbe morto sul colpo.

Le prime indiscrezioni sul movente

Secondo ‘Corriere della Sera’ alla base della lite ci sarebbe il motivo della visita del 43enne in casa dell’anziano.

Il quotidiano scrive che l’uomo si era presentato in casa del suo aggressore per chiarire una vicenda di molestie: il 43enne, infatti, avrebbe sostenuto che l’anziano rivolgesse attenzioni insistenti nei confronti di sua madre.

Per il momento, ripetiamo, è ancora tutto da chiarire dal momento che presso altri organi di stampa si parla di futili motivi.

L’arresto e le indagini

La Procura di Pavia ha aperto un fascicolo d’indagine. Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri con il magistrato di turno, e dopo i primi rilievi l’anziano è stato dichiarato in stato di fermo.

L’85enne è stato accompagnato dai militari in caserma per essere interrogato. In queste ore verrà sentita anche la badante, madre della vittima.