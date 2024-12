Luigi Mangione arrestato per l'omicidio del Ceo Brian Thompson: cos'ha detto al processo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Luigi Mangione, imputato per l’omicidio del Ceo Brian Thompson, si dichiara non colpevole. Lo ha riferito nel corso della breve udienza tenutasi presso il tribunale di Lower Manhattan, mentre all’esterno della corte penale decine di dimostranti gli manifestavano solidarietà. I giudici gli hanno contestato undici capi di imputazione e il 26enne rischierebbe la pena di morte.

Presso la corte penale di Lower Manhattan lunedì 23 dicembre si è tenuta una breve udienza a carico di Luigi Mangione, il 26enne arrestato con l’accusa di aver ucciso Brian Thompson, Ceo di United Health Care.

I giudici gli hanno contestato undici capi di imputazione, tra cui l’omicidio con l’aggravante del terrorismo. In aula l’imputato si è dichiarato non colpevole.

Fonte foto: ANSA Luigi Mangione si dichiara non colpevole per l’omicidio di Brian Thompson, il Ceo di United Health Care ucciso il 4 dicembre a Manhattan

Contro Mangione, inoltre, pendono accuse sia dallo Stato di New York sia sul piano federale. Per questo la difesa del ragazzo, rappresentata dall’avvocata Karen Friedman Agnifilo, ha riferito che si batterà “fino in fondo a livello statale o federale”.

Agnifilo ha riferito, inoltre, che l’assistito viene “trattato come una pallina da ping pong” proprio per la accuse che si muovono da più livelli.

I sostenitori fuori dalla corte penale

Come detto in apertura, all’esterno della corte penale di Lower Manhattan durante l’udienza si è radunata una folla di decine di manifestanti con slogan a favore di Luigi Mangione. Un fatto oltremodo noto: dopo il suo arresto sui social e nel mondo è nata una corrente di sostenitori del 26enne, considerato un eroe, un contemporaneo Robin Hood.

Prima di entrare nel tribunale della Pennsylvania presso il quale è imputato per possesso illegale di arma da fuoco, Mangione ha gridato verso le telecamere: “Tutto questo è chiaramente ingiusto ed è un insulto all’intelligenza del popolo americano”.

L’omicidio del Ceo Brian Thompson

Brian Thompson è stato ucciso la mattina del 4 dicembre mentre raggiungeva l’Hilton Hotel di Manhattan presso il quale era atteso per un incontro con gli investitori della sua compagnia di assicurazione per la salute.

Secondo l’accusa, le esplosioni sarebbero partite dalla pistola di Luigi Mangione. Dopo l’assassinio il 26enne è fuggito verso la Pennsylvania, dove è stato arrestato il 9 dicembre dopo essere stato riconosciuto all’interno di un McDonald’s.