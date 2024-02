Nuovo missile Padasuri-6 testato nella Corea del Nord di Kim Jong-un: lanciato verso il Mar del Giappone

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha supervisionato il test di un “nuovo tipo di missile terra-acqua”, chiamato Padasuri-6.

Come è andato il test del nuovo missile in Corea del Nord

A riferire del test del nuovo missile in Corea del Nord è stata l’agenzia di stampa ufficiale ‘Kcna’, nell’ambito di quella che è stata presentata come un’iniziativa per rinforzare la sicurezza dei confini marittimi del Paese asiatico.

I missili hanno raggiunto i loro obiettivi, dopo aver sorvolato il Mar del Giappone per 1.400 secondi.

Fonte foto: ANSA

Il leader della Corea del Nord Kim Jong-Un.

“Grande soddisfazione” in Corea del Nord per il nuovo missile

L’agenzia di stampa ufficiale ‘Kcna’ ha fatto sapere che Kim Jong-Un ha supervisionato il test “per valutare il nuovo missile Padasuri-6 destinato alla Marina”, esprimendo “grande soddisfazione per i risultati del lancio”.

La Corea del Nord vuole la guerra?

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, sarebbe pronto a scatenare una guerra: lo ha affermato un ex agente dell’intelligence degli Stati Uniti d’America, secondo il quale Kim sarebbe arrivato alla decisione di scatenare un conflitto nella penisola coreana a oltre 70 anni dalla fine della Guerra di Corea (terminata nel 1953).

In un articolo pubblicato sul sito specializzato ’38 North’, Robert L Carlin, ex analista della Cia, e Siegfried S Hecker, scienziato nucleare che ha visitato la Corea del Nord in diverse occasioni, hanno scritto: “Crediamo che, come suo nonno nel 1950, Kim Jong-un abbia preso la decisione strategica di entrare in guerra”.

E poi: “La situazione nella penisola coreana è più pericolosa di quanto non lo sia mai stata dall’inizio di giugno del 1950 (inizio della Guerra di Corea, ndr)”.

All’inizio del mese di febbraio, la Corea del Nord ha lanciato diversi missili da crociera in direzione del Mar Giallo, come comunicato dallo Stato maggiore dell’esercito della Corea del Sud. Nel comunicato diramato dai vertici sudcoreani, è stato reso noto che “i militari hanno rilevato diversi missili non identificati” lanciati verso il largo della costa occidentale del Paese.

L’esercito della Corea del Sud aveva inoltre reso noto che stava “monitorando da vicino eventuali segnali di ulteriore attività”, dopo che i media locali della Corea del Nord hanno diffuso la notizia che il leader Kim Jong-un aveva ispezionato navi da guerra in un cantiere navale di Nampho.