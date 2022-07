Nozze Turci - Pascale, Berlusconi vende la villa della sua ex: quanto vale, la cifra è da capogiro

Francesca Pascale e Silvio Berlusconi, apparentemente, hanno voltato pagina: l’ex premier ha deciso di sposare, sebbene con un “non matrimonio”, la deputata di Forza Italia Marta Fascina. Ieri 2 luglio invece il giorno delle nozze tra Pascale e Paola Turci.

Tra le notizie che hanno arricchito di dettagli il lieto e almeno in parte inaspettato evento (su una storia tra le due è mancata fino all’ultimo l’ufficialità) c’è quella della vendita di Villa Maria.

Doveva essere il nido d’amore tra il Cavaliere e Francesca Pascale, prima che la coppia scoppiasse. Ora Berlusconi sta cercando di disfarsene.

Ecco cosa sappiamo su Villa Maria e a quale cifra (da capogiro) potrebbe essere stata messa sul mercato.

Berlusconi vende l’ex casa di Francesca Pascale, dove si trova la super villa

C’è un celebre battuta di Berlusconi, ripresa da innumerevoli video sul web, in cui l’allora presidente del Consiglio commenta l’imbarazzo provocatogli dalle sollecitazioni ad andare (politicamente parlando) “a casa”.

“Disponendo di venti case non saprei in quale andare”, dichiara, mandando in visibilio la platea dei suoi elettori.

Insomma di abitazioni inutilizzate Berlusconi ne ha fin troppe e quindi Villa Maria, ex Villa Giambelli di Rogoredo di Casatenovo (in provincia di Lecco) è finita in vendita.

Nozze Turci – Pascale, l’ex casa della showgirl in vendita: numero di stanze, metri quadri

L’abitazione era stata acquistata nel 2015, quindi arredata e accessoriata per Francesca Pascale. Come regalo di buon vicinato, Berlusconi aveva inoltre regalato, ai concittadini, un nuovo sagrato e una nuova pizza: il Cavaliere si sa, non lesina sulle spese.

Fonte foto: ANSA Le nozze tra Paola Turci e Francesca Pascale.

La proprietà si estende su 1.140 metri di ha più bagni che camere da letto (otto i primi, sette le seconde), 15mila metri di giardino e addirittura un cinema privato e una palestra.

Dopo esser stata paparazzata proprio con Paola Turci nella sconfinata abitazione, Francesca Pascale ha fatto le valigie ed è andata via, mentre Berlusconi ha adocchiato una sorta di residence non distante da Villa Maria, stavolta a Merate, dove tra l’altro si dice che vorrebbe dedicare un parco pubblico a Rosa Bossi, sua madre.

Quanto vale Villa Maria, la cifra da capogiro: quanti milioni ha speso Berlusconi per arredarla

Ma quanto vale Villa Maria? La trattativa è per il momento segreta, ma si sa che Berlusconi, dopo averla acquistata a 2,5 milioni di euro, ne ha spesi molti di più per arredarla: circa 30.

Potrebbe essere 32,5 milioni di euro un prezzo adeguato all’ex nido d’amore del Cavaliere?