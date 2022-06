Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: matrimonio in Toscana per l'ex di Silvio Berlusconi

Francesca Pascale e Paola Turci si sposeranno sabato 2 luglio a Montalcino in Toscana. L’ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante, fotografate insieme per la prima volta due anni fa su una barca durante una vacanza in Cilento, si diranno presto ‘sì’.

La data delle nozze e gli indizi social

Sui social, Francesca Pascale e Paola Turci non hanno lasciato alcun tipo di indizio.

Mancano pochi giorni alla data delle nozze, svelata dal quotidiano Leggo.

Dov’è Montalcino e chi è il sindaco

Montalcino è il luogo scelto per la cerimonia, fino a pochi giorni dalle nozze restato segreto per evitare i riflettori.

Il sindaco è Silvio Franceschelli – civico vicino al centrosinistra – riconfermato alle elezioni amministrative del 12 giugno con l’80,26% dei voti.

Non è noto se sarà lui a celebrare le nozze.

Fonte foto: Virgilio Notizie Montalcino, il comune in provincia di Siena dove Francesca Pascale e Paola Turci si sposeranno sabato 2 luglio

Chi sono Francesca Pascale e Paola Turci

Francesca Pascale compirà 37 anni il prossimo 15 luglio e, dopo una relazione con Silvio Berlusconi, ha spesso sostenuto cause del mondo Lgbt.

Lo scorso luglio, per esempio, ha annunciato di volersi ‘sbattezzare’, perché delusa dalla ‘Chiesa omofoba’.

Tra le battaglie appoggiate con maggior vigore, quella relativa al Ddl Zan. La Pascale si era chiesta, in maniera retorica: “Come si possono avere colori politici sui diritti umani?“.

Paola Turci, nota cantante, ha 57 anni. Lo scorso marzo ha risposto alle domande sulla sua relazione con la Pascale al settimanale F, dicendo “I pettegolezzi li detesto. In questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento”.

E ancora: “Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa. Nelle etichette non c’è evoluzione. Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna”.

Quanti soldi ha dato Berlusconi alla Pascale dopo la rottura

Dopo la rottura con Silvio Berlusconi, Francesca Pascale e il leader di Forza Italia hanno raggiunto un accordo economico.

La relazione era iniziata nel 2011, sfiorando i 10 anni.

Secondo il settimanale ‘Oggi’, il Cavaliere avrebbe corrisposto alla ex una buonuscita di 20 milioni di euro, più un ‘mantenimento’ di 1 milione di euro l’anno.