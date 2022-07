Francesca Pascale e Paola Turci hanno detto sì: foto e retroscena del matrimonio

Il grande giorno di Francesca Pascale e Paola Turci è arrivato: l’ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante hanno detto sì a Palazzo dei Priori a Montalcino, durante la cerimonia civile officiata dal sindaco Silvio Franceschelli. Paola Turci ha pubblicato una Story che la ritrae con sua moglie Francesca Pascale e la scritta: “We said yes!“.

Nozze Francesca Pascale e Paola Turci: i look

Francesca Pascale e Paola Turci sono arrivate al luogo della cerimonia a bordo di una Jaguar bianca. Anche la coppia era vestita di bianco, così come tutti gli invitati (quasi tutti parenti).

‘La Repubblica’ riporta i dettagli degli abiti indossati dalle spose: tailleur giacca e pantaloni firmato Fendi per Francesca Pascale, tuta jumpsuite di Alberta Ferretti per Paola Turci.

La cantante Paola Turci e, di spalle, Francesca Pascale, a Montalcino per la loro unione civile. Il ricevimento è stato invece organizzato al Castello di Velona.

Nozze Francesca Pascale e Paola Turci: le dichiarazioni

Le parole del sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli: “Ogni anno celebro tanti matrimoni e quello di oggi è stato davvero emozionante. Ho percepito un sentimento vero: sono due persone che si vogliono bene ed hanno manifestato con forza questi loro sentimenti”.

Il primo cittadino ha omaggiato le neo spose di una bottiglia di pregiato Brunello di Montalcino, una magnum del 2014. “Benvenute a Montalcino, siamo lieti di ospitarvi nella nostra città. Vi auguro una vita felice insieme“, ha detto durante le nozze tra Francesca Pascale e Paola Turci.

Nozze Francesca Pascale e Paola Turci: il ricevimento

Dopo la cerimonia civile a Montalcino, il ricevimento è in programma al Castello di Velona, un maniero trecentesco a due passi dall’Abbazia di Sant’Antimo, ora relais di lusso. Alcuni anni fa, proprio Silvio Berlusconi si interessò all’acquisto della struttura, ma l’affare non andò poi in porto.

A scegliere la location, gli addobbi floreali e il menù (in gran parte vegetariano) sarebbe stata, secondo ‘La Repubblica’, Francesca Pascale, non senza consultare la neo moglie Paola Turci. Francesca Pascale, del resto, conosce molto bene il territorio circostante, avendo una casa a Trequanda, al confine tra le Crete Senesi e la Val d’Orcia, in Toscana.