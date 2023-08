Notte di San Lorenzo, ci saranno più di 100 stelle cadenti ogni ora: come e dove osservarle al meglio

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

La Notte di San Lorenzo 2023 si annuncia ricca di stelle cadenti. Le nottate dal 10 al 15 agosto saranno libere dalle nuvole e la luna sarà poco luminosa, ovvero ci saranno tutte le caratteristiche perfette per osservare al meglio la scia di “Lacrime di San Lorenzo”. Il picco, secondo gli esperti, ci sarà tra l’11 e il 13 agosto.

Picco di stelle cadenti

La Notte di San Lorenzo 2023 (un periodo più che una singola notte) è tra il 12 e il 13 agosto, ma le giornate migliori per vedere le stelle cadenti saranno tra l’11 e il 13 agosto. Infatti di “Lacrime di San Lorenzo” ce ne saranno oltre un centinaio ogni ora. Secondo gli esperti infanti l’intensità dello sciame – il cui picco cade nella mattina del 13 – è data da diversi fattori.

La luna sarà poco luminosa, perfetta per non rubare la luce delle Perseidi e non ci saranno nuvole a oscurarle. A seconda delle condizioni di luce e tempo locali sarà possibile assistere a una lunga e intensa attività delle stelle cadenti.

Consigli su dove trovare le stelle cadenti nel cielo tra l'11 e il 13 agosto

Dove ammirare le stelle cadenti?

Non basta un cielo terso e una luna sottile per permettere una perfetta visione del passaggio delle Perseidi nella Notte di San Lorenzo. Il “dove” è un fattore determinante per la riuscita di una serata all’insegna dell’osservazione delle stelle cadenti. Per esempio è bene scegliere un luogo lontano dai centri abitanti, soprattutto se grandi. In queste zone l’inquinamento luminoso impedisce la visione delle stelle e delle stelle cadenti.

Inoltre, per avere la certezza di scorgerne un numero maggiore, gli esperti consigliano di guardare verso la costellazione di Perseo. In quel quadrante di cielo la scia sarà costante e ben visibile. Per trovarla la costellazione basta individuare Cassiopea (forma a “W”) e scendere con lo sguardo verso l’orizzonte.

Pianeti in vista

A sorprendere nel cielo di agosto non ci sono solo le stelle cadenti, ma anche i pianeti di Saturno e Giove. Viste le condizioni perfette per l’osservazione delle stelle cadenti nella Notte di San Lorenzo, saranno visibili altri corpi celesti. Tra questi Saturno, situato nella parte opposta alla nostra stella. Lo si distingue dalle stelle per la luce non tremolante.

Infine sarà visibile a occhio nudo anche Giove, ma solo da mezzanotte. Per visionare entrambi al meglio è consigliato l’uso di un telescopio, con il quale è possibile cogliere i dettagli dei due.