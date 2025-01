Sciopero treni venerdì 10 gennaio coinvolge Trenitalia: la nota dell'azienda sui viaggi garantiti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Stop al trasporto pubblico in tutta Italia per il primo sciopero del 2025. Venerdì 10 gennaio si fermano treni, autobus e altri mezzi locali, oltre al comparto aereo. Nel settore ferroviario, la protesta dei manutentori di Rfi su base nazionale durerà 24 ore e inizia già dalle 21 di giovedì 9 gennaio. Incrociano le braccia anche i dipendenti di Trenitalia in Abruzzo e gli Autoferrotranvieri, con effetti inevitabili sulla circolazione dei convogli.

Lo sciopero dei manutentori di Rfi

Nella serata di giovedì 9 e fino alle 20.59 di venerdì 10 gennaio, avrà luogo lo sciopero di 24 ore indetto da Cub trasporti di Rfi addetti della manutenzione ferroviaria, in parallelo alla mobilitazione proclamata dall’Assemblea nazionale lavoratori manutenzione infrastruttura Rfi e dai sindacati Cobas lavoro privato e coordinamento ferrovieri.

L’agitazione dei manutentori di Rete ferrovie dello Stato arriva sul solco della protesta portata avanti da mesi per il rinnovo contrattuale e per denunciare il peggioramento delle condizioni di lavoro in seguito all’accordo nazionale.

Tra i motivi alla base della mobilitazione anche le problematiche relative alla sicurezza sul lavoro, le scarse tutele e risorse destinate alla manutenzione, che secondo le sigle comprometterebbero la qualità del servizio ferroviario e la salute dei lavoratori.

Lo sciopero dei dipendenti di Trenitalia

Nella giornata di venerdì 10 gennaio, ad incrociare le braccia saranno anche a livello locale i lavoratori di Ferrovie della Calabria dalle 11.30 alle 15.30 e quelli del trasporto ferroviario di Firenze e provincia.

Di quattro ore sarà lo sciopero del personale delle imprese cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Autoferrotranvieri: come comunicato da Trenitalia, durante la mobilitazione i treni Frecce, Intercity e Regionali circoleranno regolarmente, mentre i servizi bus e Freccialink potrebbero subire variazioni o cancellazioni, sia prima che dopo l’agitazione.

Durerà, invece, dalle 9 alle 16.59 gennaio fino a domenica 12 gennaio la protesta del personale di Trenitalia in Abruzzo, che, oltre a ritardi e cancellazione nella circolazione ferroviaria in regione, potrebbe portare a variazioni nelle tratte che interessano le confinanti Umbria, Marche, Lazio e Molise.

I viaggi garantiti da Trenitalia

Nel corso delle giornate di sciopero, Trenitalia ha garantito servizi minimi di trasporto, secondo quanto previsto dalla legge e come stabilito negli accordi con le organizzazioni sindacali.

L’azienda ha comunicato che durante la mobilitazione “i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale”.

Mentre per i convogli a lunga percorrenza la lista dei viaggi garantiti è in continuo aggiornamento e consultabile sul sito di Trenitalia, per quanto riguarda il trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 dei giorni feriali, saranno garantiti i servizi essenziali.