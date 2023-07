Le prime immagini del telescopio Euclid sono "ipnotiche": galassie a spirale e stelle a perdita d'occhio

Euclid, il nuovo telescopio spaziale europeo lanciato solo qualche settimana fa, ha cominciato a rimandare indietro le prime immagini dell’universo. Galassie a spirale che lasciano senza fiato, condivise dall’ESA – l’Agenzia Spaziale Europea.

Le foto sono state mostrate dal profilo Twitter dell’Agenzia. Per il momento, si tratta solo di alcuni test perché ci vorranno ancora due mesi per gli scatti dall’universo oscuro, ma quanto diffuso è già in grado di lasciare molti appassionati delle stelle a bocca aperta.

Alcuni ricercatori hanno definito gli scatti “ipnotici”, si apprende dai lanci di agenzia stampa: sono immagini di galassie a spirale ed ellittiche, disperse tra ammassi stellari a perdita d’occhio. Quanto mostrato è ancora “solo” l’universo visibile.

📸 This new image from the NASA/ESA/CSA James #Webb Space Telescope shows galaxy NGC 6822. The #NIRCam and #MIRI instruments observe different components of the same galaxy: MIRI is sensitive to its gas-rich regions (yellow) and NIRCam observing its densely packed stars… pic.twitter.com/rHKONmOnSy

— ESA (@esa) July 31, 2023