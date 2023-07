Nonno salva nipotino di 1 anno colpito da infarto a San Gimignano guidato al telefono da un operatore del 118

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

“Non è la prima volta per me, è il nostro lavoro,” ha affermato con determinazione Ferragalli. “Siamo abituati a vivere queste situazioni, sono ordinarie. Lo straordinario è trovare un interlocutore così collaborante.”

Un lavoro di squadra

La chiave del successo è stata l’organizzazione e la prontezza di tutte le figure coinvolte. “L’infermiera master Michela Gronchi ha attivato immediatamente l’elisoccorso” ha spiegato Ferragalli, “poi l’operatrice tecnica Azzurra Cherubini, in costante comunicazione con il nonno, ha fornito informazioni cruciali all’ambulanza in tempo reale, consentendo una risposta immediata e coordinata.”

“È una catena che ha funzionato in ogni sua parte. Siamo abituati, noi lavoriamo così: organizzati, tutti uniti e veloci. Sempre,” ha spiegato con orgoglio Ferragalli.

Il lieto fine

È un’emozionante storia a lieto fine quella di San Gimignano, un salvataggio medico insperato frutto di una sinergia improvvisata ma nondimeno efficace.

Nel suo momento peggiore, il bambino ha avuto la fortuna di avere accanto un nonno coraggioso e prontamente attivo per affrontare un terribile arresto cardiaco, certamente non prevedibile per l’età del piccolo che ha solo un anno.

Storie di salvataggi

Non quando ci si trova in pericolo si ha la fortuna di avere accanto una persona con i riflessi pronti, e fortunatamente in tanti casi sono i vigili del fuoco a compiere dei veri e propri miracoli, come nei tanti interventi effettuati durante i giorni critici dell’alluvione in Emilia-Romagna.

Un altro episodio recente riguarda invece l’incredibile salvataggio di una donna, rimasta intrappolata nel fiume Stura vicino Torino: anche in questo caso delicato, i vigili del fuoco sono riusciti a fare il loro straordinario lavoro.