Donna si addormenta sul materassino gonfiabile e finisce al largo: salvata dal suo pastore tedesco

Una giornata di relax al mare avrebbe potuto trasformarsi in un dramma: una donna si è appisolata sul materassino ed è stata trascinata al largo dalla corrente. Vedendola in pericolo il suo cane è accorso per riportarla a riva.

Donna si addormenta sul materassino

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 17 luglio nelle acque di Marina di Pescoluse, in provincia di Lecce.

I protagonisti di questa storia sono Aurelia Trianni e il suo cane Giulio, un pastore tedesco di tre anni. Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica la zona in cui è avvenuto il fatto: Marina di Pescoluse è una frazione di Salve nella provincia di Lecce. Si trova nel basso Salento.

Aurelia aveva deciso di fare il bagno a Pescoluse per la bellezza dei luoghi e per approfittare di una spiaggia attrezzata pet friendly.

“Da piccola ho rischiato di annegare e, per questo motivo, ho paura ad addentrarmi in mare“, ha spiegato la donna a Il Quotidiano di Puglia.

“Faccio il bagno sempre vicino alla riva. Giulio, poi, appena provo ad entrare in acqua tenta sempre di bloccarmi, come se avesse il terrore di farmi avvicinare al mare”.

“Fino a ieri – prosegue Aurelia Trianni – non capivo perché lo facesse: ora, dopo quello che è accaduto, credo che lui abbia sempre saputo della mia paura”.

Crisi di panico in mare

La donna è entrata in acqua con un lettino gonfiabile con l’intenzione di non allontanarsi troppo dalla riva.

Poi però si è appisolata e il vento l’ha spinta lentamente verso il largo. Quando si è risvegliata e si è accorta della situazione Aurelia è stata sul punto di avere una crisi di panico.

La donna è stata salvata dal cane

“Ma mi è bastato volgere lo sguardo verso la spiaggia e incrociare quello di Giulio”, dice.

Il cane si è immediatamente tuffato in acqua, l’ha raggiunta e l’ha riportata a riva grazie al guinzaglio che aveva al collo.

“Se non ci fosse stato lui, non so come avrei reagito: avere un attacco di panico con l’acqua alta, come mi è già successo un’altra volta, non è un’esperienza piacevole ed è molto rischioso”, dice la donna.