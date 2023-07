Ragazza intrappolata in un fiume nel Torinese, il video del salvataggio da parte dei vigili del fuoco

Le circostanze con cui sarebbe finita in acqua sono ancora da accertare: una 21enne di origini messicane era rimasta intrappolata nel fiume Stura a Lanzo, tra Caselle Torinese e Borgaro. I soccorritori dei vigili del fuoco sono giunti sul posto a bordo dell’elicottero Drago VF 51 e con il verricello si sono calati proprio sul punto in cui la giovanissima si era aggrappata ad un ramo per non lasciarsi trasportare dalla corrente.

La vicenda ha avuto luogo nel primo pomeriggio di domenica 2 luglio. I sommozzatori, una volta raggiunta la ragazza in pericolo, l’hanno imbragata e caricata sul verricello per poi elitrasportarla in una zona più sicura del territorio.

Come riporta ‘Ansa’, oltre ai vigili del fuoco erano presenti anche gli uomini del soccorso alpin e gli agenti della polizia fluviale.

Secondo ‘Quotidiano Piemontese’, la 21enne sarebbe finita nelle acque dello Stura a seguito di una caduta, ma non è noto – per il momento – conoscere le dinamiche.