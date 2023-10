Nino Frassica perde il gatto Hiro promette ricompensa da 5 mila euro a chiunque lo ritrovi: ma poi ci ripensa

L’appello di Nino Frassica per ritrovare il gatto Hiro ha dato i suoi frutti, per questo si cambia strategia. L’attore ha perso il suo amichetto a quattro zampe durante le riprese di ‘Don Matteo 14‘ a Spoleto, e da subito si è adoperato con i soccorsi e gli appelli sui social rinforzati dalla partecipazione della moglie Barbara Exignotis. La coppia aveva promesso una ricompensa da 5 mila euro, ma nel primo pomeriggio di martedì 3 ottobre ha cambiato idea.

Nino Frassica offre 5 mila euro per il gatto Hiro

Come detto in apertura, durante l’ennesima settimana di riprese per la 14esima stagione di ‘Don Matteo’ (senza Terence Hill) a Spoleto, Nino Frassica ha smarrito il suo gatto Hiro.

Il micio, di razza Sacro Birmania, lo segue dappertutto e la sua improvvisa scomparsa ha mandato in allarme sia l’attore che la moglie Barbara Exignotis, che hanno subito attivato i soccorsi.

Per questo il 26 settembre 2023 Nino Frassica ha lanciato l’appello sui social: “Il mio gatto Hiro è scomparso e non lo troviamo da questa mattina. Se sei di Spoleto il mio gatto è microchippato e mandami un messaggio in privato. La ricompensa per chi ce lo riporta è di € 5.000″.

Le ricerche

Di giorno in giorno Nino Frassica aggiorna i suoi follower sugli esiti delle ricerche, e tra i personaggi famosi che hanno raccolto l’appello c’è anche la figlia di Dario Fo.

Tra i mezzi impiegati per ritrovare l’animale, Barbara Exignotis fa sapere che sono sul campo unità cinofile e droni.

Tutte le zone sono battute palmo a palmo, sia di giorno che di notte, con tutta la premura necessaria a non spaventare il gatto qualora fosse ancora nelle vicinanze.

Nino Frassica sospende la ricompensa: “C’è bisogno di tranquillità”

Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, Nino Frassica fa sapere che la possibilità di ricompensa è sospesa.

Le sue parole: “Hiro è molto spaventato, quindi con tutta la confusione si nasconde ancora di più. La taglia per il momento è sospesa in modo che si calmino le acque. Continuate comunque a segnalare se doveste vederlo”.

Infine spiega: “Non ce l’ha rubato nessuno visto che il cane molecolare ci ha condotto verso dei posti isolati”.

Nel video in allegato alla nota, vediamo Giovanni e Michele Balduini dell’unità cinofila Nasi Volanti: “Siamo stati noi a proporre di togliere la ricompensa per far calmare le acque. Ci affidiamo al buon cuore delle persone affinché continuino comunque a inviare segnalazioni, con o senza ricompensa“.