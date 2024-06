Fedez è sparito dai social e ha saltato un concerto: l'ipotesi del malore e di un nuovo ricovero

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Fedez è sparito dai social da oltre due settimane e non si è presentato a un concerto a cui avrebbe dovuto partecipare il 13 giugno. Sui social è subito circolata l’ipotesi di un nuovo ricovero, notizia che per il momento non ha trovato conferme.

Fedez sparito dai social, smentito un nuovo ricovero

Il cantante non ha partecipato al TIM Summer Hits 2024 di Roma, dove era stato inserito nella scaletta del 13 giugno.

Il suo profilo Instagram tace dal 31 maggio, ultimo giorno in cui appare una foto da lui postata. E nessuna storia è stata caricata sul suo profilo.

Fedez è sparito dai social da circa due settimane

Ecco che gli utenti quindi si chiedono che fine abbia fatto, anche perché nei giorni scorsi era circolata la notizia di un malore.

L’ipotesi del malore

Lo scorso venerdì era stata la trasmissione “Pomeriggio 5” a parlare di un lieve malore per Fedez.

Ma lo stesso inviato del programma aveva poi smentito l’ipotesi di un ricovero all’ospedale San Raffaele, dove in passato Fedez è stato operato per un tumore al pancreas.

Il Corriere della Sera ha riportato la smentita dell’ospedale milanese: l’influencer non è ricoverato.

Il San Raffaele nega il ricovero

L’inviato del programma Michele Dessì, noto per aver inseguito i Ferragnez in questi mesi delicati, aveva chiarito che il rapper non sarebbe stato ricoverato, ma che starebbe vivendo un periodo di forte stress.

Tra le cause del momento delicato per la salute mentale del rapper ci sarebbero la recente separazione da Chiara Ferragni e le conseguenze dell’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino.

Sul Corriere della Sera, l’ospedale San Raffaele ha confermato che Fedez non è stato ricoverato nella struttura, ponendo fine alla falsità delle voci circolate sui social in questi giorni.

Di certo, però, appare anomalo il silenzio del rapper sui social e i fan continuano a farsi domande sul suo stato di salute.