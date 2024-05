Fedez e Cristiano Iovino firmano accordo sulla rissa, caso chiuso senza querela e future azioni legali

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Fedez e Cristiano Iovino hanno raggiunto un accordo per non procedere per vie legali. In base a quanto emerso, il personal trainer rinuncerà a sporgere denuncia per la rissa e qualsiasi futura azione penale nei confronti del rapper. L’anticipazione è stata data da Fabrizio Corona, poi la conferma di Ansa. Senza una querela entro la fine di luglio e con un accordo firmato, le accuse di lesione e percosse cadranno automaticamente, in quanto non perseguibili d’ufficio.

Accordo tra Fedez e Iovino

Nessuna azione legale contro Fedez. Si chiude così il caso della rissa che ha tenuto banco per giorni. Le vicende tra il personal trainer Cristiano Iovino e il rapper Fedez resteranno un ricordo, senza un proseguimento in altre sedi.

Già in precedenza Iovino non si era presentato in ospedale per le lesioni ricevute e non aveva presentato una denuncia. Solo in seguito alla viralità della notizia, si era iniziato a parlare di possibile querela. Ora l’ipotesi cade del tutto, così come i reati di rissa e lesioni per i quali Fedez era indagato dalla Procura di Milano.

Fonte foto: ANSA Fedez al Salone del Libro di Torino 2024

La rissa al The Club

Tra Fedez e Iovino c’era stata una discussione in discoteca, al The Club. Sembra che la motivazione fosse una ragazza. Il proprietario del locale ha parlato di alcool. In seguito, per chiarire, i due si sono incontrati. Sarebbe stato Fedez, secondo la ricostruzione, a proporre un incontro, che poi è diventato altro.

Presente al momento il bodyguard di Fedez, che ha detto di aver riaccompagnato a casa il rapper verso le 2:30/3 del mattino.

Lo Stato di salute

In questi giorni, insieme alla vicenda della rissa, ha fatto discutere la salute del rapper. Dopo la notizia del ricovero e dell’operazione per il tumore, ma anche i seguenti ricoveri per un’emorragia interna, la questione salute ha fatto preoccupare i molti fan.

In un primo momento è circolata la voce che il rapper fosse in fin di vita, ma a smentire è stato lui stesso. “Sto bene. Ho avuto qualche problema questo week end, ma nulla di grave”.